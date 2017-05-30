Сергей КРАВЧЕНКО: «Наполи – улучшенная копия Барселоны»

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко отправился в Италию для медицинской консультации, а оказался на тренировке «Наполи».

— Какие секреты расскажешь тренерам «Днепра»?

— На то они и секреты (улыбается). Меня поразили требования наставника, который все время нацеливал футболистов на прессинг. Все на максимуме и все на ограниченном пространстве.

— В среднем за игру в этом сезоне неаполитанцы выполняют свыше 700 передач!

— Мне кажется, что «Наполи» сейчас — это улучшенная копия «Барселоны». В плане паса они действуют намного быстрее каталонцев. Мяч вообще никто не передерживает, постоянно идет быстрый сильный пас в одно-два касания. Как рассказал мне Иван Стринич, только Лоренцо Инсинье разрешается возиться с мячом, а у остальных — строжайшая дисциплина. Неаполитанцы вообще никогда ни под кого не подстраиваются — и с Реалом, и с Ювентусом они играют первым номером. У них всегда высокая линия обороны, высокий прессинг, хорошая компактность.

— Пас ради паса — за это часто критикуют сборную Украины…

— Я не знаю, кто ее критикует, но когда мяч быстро ходит, все двигаются и открываются, тогда ситуация на поле все время меняется. В такой футбол приятно играть, такой футбол нравится зрителям. Немаловажно, что Сарри подобрал как раз тех исполнителей, которые любят и понимают именно такую игру.