Почему Вальверде подходит Барселоне?

UEFA.com рассказывает о новом тренере «Барселоны» Эрнесто Вальверде по прозвищу Муравей. Все команды этого специалиста добивались достойных результатов благодаря зрелищной и напористой игре, и болельщики «блауграна» вправе ждать того же.

О нем говорят

«Он был очень умным футболистом. Он всегда проявлял интерес к игре и желание учиться. Это один из самых блестящих и многообещающих тренеров в Испании».

Бывший тренер «Барселоны» Йохан Кройфф

«Эрнесто Вальверде - тренер, с которым я множество раз сталкивался в ходе своей тренерской карьеры. Это один из лучших специалистов в испанском футболе. Мне по душе футбол его команд и черты его характера, нравится, как он передает свои идеи. Просто посмотрите на команды, с которыми он работал. Это тренер высочайшего класса».

Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике

«Это тренер с очень ясными идеями. У него такая манера, что когда он что-то говорит, ты обязательно веришь. Понимаешь, что он делает это не просто так».

Нападающий «Атлетика» Рауль Гарсия

«Это великий тренер. Где бы он ни работал, у него все получается. У него есть фирменный стиль».

Капитан «Барселоны» Андрес Иниеста

«Команды Вальверде всегда показывают хороший футбол. Им нравится контролировать мяч, и они не спешат с ним расставаться».

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес

Кто он?

Вальверде - бывший нападающий «Барселоны», «Эспаньола» и «Атлетика». Это один из самых опытных тренеров Испании. За его плечами 10 сезонов в «примере». Вальверде дольше всех продержался на тренерском мостике «Атлетика» за все годы его существования.

Как наставник Вальверде провел более 300 матчей за два прихода в «Атлетик», отдав ему в общей сложности шесть лет тренерской карьеры. При нем команда завоевала Суперкубок Испании 2015 года, разгромив «Барселону» с общим счетом 5:1. Тот трофей стал первым для басков за 31 год. Также на протяжении четырех лет подряд он выводил «Атлетик» в еврокубки.

Вальверде успешно тренировал и «Эспаньол». Под его началом каталонский клуб сыграл в своем единственном еврокубковом финале, когда проиграл в 2007 году по пенальти «Севилье» в схватке за Кубок УЕФА. Кроме того, Вальверде возглавлял «Валенсию» и «Вильяреал». Успешно работал за границей с «Олимпиакосом», с которым трижды выиграл чемпионат Греции и дважды - кубок страны.

Почему он подходит «Барсе»?

Йохан Кройфф, Пеп Гвардиола, Луис Энрике. Тренерами «Барсы» часто становились люди, уже работавшие в клубе и хорошо знавшие его внутренний механизм. Вальверде выступал на «Камп Ноу» с 1988 по 1990 год в эпоху Кройффа. Великий голландец даже выделил Вальверде как тактика с большим потенциалом в его первый сезон работы с «Атлетиком». Кроме того, в «Барселоне» у Вальверде были и другие почитатели, которые старались переманить его на «Камп Ноу» в предыдущие годы.

Вальверде ассоциируется со стабильностью и умением ладить с людьми. У него репутация специалиста, знающего толк в работе с молодежью. При нем в главную команду «Атлетика» пробились такие игроки, как Кепа Аррисабалага, Иньяки Уильямс и Йерай Альварес. Учитывая традицию каталонцев привлекать игроков из своей молодежной академии, Вальверде - хороший вариант для клуба.

Как играют его команды?

Команды Эль-Чингурри («муравей») демонстрируют смелый атакующий футбол, не забывая об азах. В первый сезон работы с «Атлетиком» (2003/04) он привел басков к пятому месту в чемпионате, а когда вернулся в Бильбао летом 2013-го, добился даже большего - финишировал с командой четвертым, благодаря чему «львы» впервые за 16 лет пробились в Лигу чемпионов.

Тот «Атлетик» показывал увлекательный футбол с высоким прессингом, ставкой на владение мячом и позиционную ротацию. В своей работе Вальверде опирался на основы, заложенные его предшественником Марсело Бьелсой, но при нем баски стали заметно ответственнее и стабильнее играть в обороне. Все это делает его команды одновременно привлекательными за счет яркой игры в атаке и неуступчивыми благодаря дисциплинированной обороне.

Он говорит

«Каждый тренер выбирает свой путь. Надо быть честным перед собой, примириться со своим внутренним я и чувствовать себя комфортно. Игроки быстро раскусят, если ты ведешь себя неискренне. Если требуешь от футболиста чего-то, он должен чувствовать, что ты действительно этого хочешь».

«Самое важное в клубе - это игроки, и тут не должно быть иллюзий. Тренеры лишь могут позволять им реализовывать свои таланты на поле».

Знаете ли вы?

Вальверде - известный фотограф-любитель. Когда он играл за «Барсу», то даже ходил в фотошколу, а в 2012 году издал коллекцию своих работ. Сборник черно-белых портретов называется Medio Tiempo, то есть «Перерыв».