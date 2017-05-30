Карпи обыграл Фрозиноне и вышел в финал плей-офф серии Б

«Карпи» обыграл «Фрозиноне» и вышел в финал плей-офф за право выхода в итальянскую Серию А. Судьбу противостояния решил гол, который Летициа забил в концовке второго матча.
За «Фрозиноне» выступают украинцы Вячеслав Чурко и Василий Прийма. Правда, последний раз они выходили на поле еще минувшей зимой.
В финале плей-офф «Карпи» сыграет с победителем противостояния «Перуджа» – «Беневенто».
Серия Б. Плей-офф. Полуфинал. Ответный матч
«Фрозиноне» – «Карпи» – 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Летициа, 86
«Фрозиноне»: Барди, Крайнц, Чиофани, Кривелло, Терранова, Майелло, Гори (Мокулу-Тембе, 88), Соддимо (Фрара, 56), Паганини (Фьямоцци, 75), Дионизи, Чиофани.
«Карпи»: Белец, Поли, Летициа, Струна, Романьоли, Лолло, Мбайе (Лазанья, 53), Бьянко, Ди Гаудио, Мбакогу (Федато, 82), Еленич (Гальоло, 65).
Предупреждения: Мбайе (17), Струна (40), Еленич (61), Гальоло (68), Бьянко (78), Летициа (78), Лолло (80), Кривелло (90), Белец (90).
Удаления: Струна (45), Гальоло (81)
Источник — Sport.ua
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