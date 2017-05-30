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Карпи обыграл Фрозиноне и вышел в финал плей-офф серии Б

Украинские футболисты в матче участия не приняли

  • 30.05.2017 08:52
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ФК Карпи
© ФК Карпи

«Карпи» обыграл «Фрозиноне» и вышел в финал плей-офф за право выхода в итальянскую Серию А. Судьбу противостояния решил гол, который Летициа забил в концовке второго матча.

За «Фрозиноне» выступают украинцы Вячеслав Чурко и Василий Прийма. Правда, последний раз они выходили на поле еще минувшей зимой.

В финале плей-офф «Карпи» сыграет с победителем противостояния «Перуджа» – «Беневенто».

Серия Б. Плей-офф. Полуфинал. Ответный матч

«Фрозиноне» – «Карпи» – 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Летициа, 86

«Фрозиноне»: Барди, Крайнц, Чиофани, Кривелло, Терранова, Майелло, Гори (Мокулу-Тембе, 88), Соддимо (Фрара, 56), Паганини (Фьямоцци, 75), Дионизи, Чиофани.
«Карпи»: Белец, Поли, Летициа, Струна, Романьоли, Лолло, Мбайе (Лазанья, 53), Бьянко, Ди Гаудио, Мбакогу (Федато, 82), Еленич (Гальоло, 65).
Предупреждения: Мбайе (17), Струна (40), Еленич (61), Гальоло (68), Бьянко (78), Летициа (78), Лолло (80), Кривелло (90), Белец (90).
Удаления: Струна (45), Гальоло (81)

Источник — Sport.ua

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