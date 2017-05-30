Валерий КАРПИН: «Давайте играть в лаптях!»

Экс-тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» Валерий Карпин резко раскритиковал идею о запрете легионеров в российском футболе.

«Предложил губернатор? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали!

То, что мы самые умные, давно известно. Мир – в одном направлении, а мы почему-то всегда в другом. Не надо ничего придумывать, велосипеды давно изобретены! В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас?

Каждый вправе сам решать, на что ему тратить деньги. Не хотите легионеров? Нет проблем. Смешно это будет или нет, посмотрим, но это будет правомерно. А почему частные клубы должны уходить со свободного рынка? Они создавались под другую модель, их владельцы должны сами решать, как тратить собственные деньги», – считает Карпин.