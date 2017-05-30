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Валерий КАРПИН: «Давайте играть в лаптях!»

Специалист резко раскритиковал идею об отказе от легионеров в российских клубах

  • 30.05.2017 08:42
  • 1073 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Спартак Москва. Валерий Карпин
© ФК Спартак Москва. Валерий Карпин

Экс-тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» Валерий Карпин резко раскритиковал идею о запрете легионеров в российском футболе.

«Предложил губернатор? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали!

То, что мы самые умные, давно известно. Мир – в одном направлении, а мы почему-то всегда в другом. Не надо ничего придумывать, велосипеды давно изобретены! В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас?

Каждый вправе сам решать, на что ему тратить деньги. Не хотите легионеров? Нет проблем. Смешно это будет или нет, посмотрим, но это будет правомерно. А почему частные клубы должны уходить со свободного рынка? Они создавались под другую модель, их владельцы должны сами решать, как тратить собственные деньги», – считает Карпин.

Источник — Матч ТВ

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Комментарии
    galashek7
      galashek7, 30.05.2017 08:52
    +8
    А в чём ещё лаптеногим играть
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    александр ковтун
      александр ковтун, 30.05.2017 09:19
    0
    денгиж не собственные.. не ужели капин не понимает от куда денги у олигархов...
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    Sradnik2017
      Sradnik2017, 30.05.2017 09:21
    -6
    Хз..., трудно сказать. Вспомним карьеру того же Гладкого, если бы не цыганские бразилы, то играл бы Санек в основе Шахты и был бы у парня прогресс, ведь очень здорово начинал.
    А в итоге СБУ оказалось без качественных форвардов.
    galashek7, 30.05.2017 08:52
    А в чём ещё лаптеногим играть
    Ну они вообще-то в космос летают, новые!!! самолеты делают (МС-21), АЭС строят.
    Над кем смеешься, не над собой-ли??? дурачок.
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    Alperovich
      Alperovich, 30.05.2017 09:28
    -1
    александр ковтун, 30.05.2017 09:19
    денгиж не собственные.. не ужели капин не понимает от куда денги у олигархов...
    Карпин комментирует слова краснодарского губера. Не думаю, что речь идет о деньгах. В его кубанской вотчине клубных топ-команд от футбола-баскетбола, заканчивая хоккеем, поболее, чем во всей Украине. Но легов действительно много, особенно в баскетболе.
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 30.05.2017 09:38
    +2
    Alperovich, 30.05.2017 09:28

    Карпин комментирует слова краснодарского губера. Не думаю, что речь идет о деньгах. В его кубанской вотчине клубных топ-команд от футбола-баскетбола, заканчивая хоккеем, поболее, чем во всей Украине. Но легов действительно много, особенно в баскетболе.

    Нефть, газ подешевели, деньги заканчиваются. Так шо готовьтесь к лаптям.
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    Alperovich
      Alperovich, 30.05.2017 09:42
    +1
    Footballboy, 30.05.2017 09:38
    Alperovich, 30.05.2017 09:28
    Карпин комментирует слова краснодарского губера. Не думаю, что речь идет о деньгах. В его кубанской вотчине клубных топ-команд от футбола-баскетбола, заканчивая хоккеем, поболее, чем во всей Украине. Но легов действительно много, особенно в баскетболе.

    Нефть, газ подешевели, деньги заканчиваются. Так шо готовьтесь к лаптям.
    Так понимаю, что свои давно закончились, поэтому от обилия перемог чужие приходится считать.
    С подсчетом только не ошибись, а то это волшебное слово СКОРО уже оскомину набило.
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 30.05.2017 09:42
    +2
    Sradnik2017, 30.05.2017 09:21


    Ну они вообще-то в космос летают, новые!!! самолеты делают (МС-21), АЭС строят. Над кем смеешься, не над собой-ли??? дурачок.

    Самолеты не делают, а собирают из импортных комплектующих. А как вы собираете, наслышаны по калининградской сборке авто - у одной счастливой обладательницы БМВ руль остался в руках, и это во время движения!!!
    Про космос не парься, это инерция после СССР.
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 30.05.2017 09:47
    +2
    Alperovich, 30.05.2017 09:42


    Так понимаю, что свои давно закончились, поэтому от обилия перемог чужие приходится считать.С подсчетом только не ошибись, а то это волшебное слово СКОРО уже оскомину набило.

    Закончились свои, будем пользоваться чужими. Почитай про 90-тые, как США рашку из соски кормили шоб не развалилась. А посему, не вам попрекать нас кредитами.
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    Melitopol_Rus
    online
      Melitopol_Rus, 30.05.2017 09:58
    -2
    Footballboy, 30.05.2017 09:47
    Alperovich, 30.05.2017 09:42
    Так понимаю, что свои давно закончились, поэтому от обилия перемог чужие приходится считать.С подсчетом только не ошибись, а то это волшебное слово СКОРО уже оскомину набило.

    Закончились свои, будем пользоваться чужими. Почитай про 90-тые, как США рашку из соски кормили шоб не развалилась. А посему, не вам попрекать нас кредитами.
    Попандопуло!!!
    Я в чужие терки не вступаю, но уровень твоей грамотности просто "зашкаливает".
    Навскидку только по авиа - новейший МС-21 на 90% из российских деталей, локализация SSJ уже 70%, вся военнная техника типа Су-35 и Су-34, вертолеты (Россия м/п мировой лидер в гвынтокрылах, кстати новейший Ка-62 недавно полетел) и говорить нечего.
    Учи матчасть, чтобы клоуном не выглядеть.
    Кстати, а скоко литаков построила Украина в 2016-2017гг, не подскажешь?
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 30.05.2017 10:09
    0
    Melitopol_Rus, 30.05.2017 09:58

    Попандопуло!!!Я в чужие терки не вступаю, но уровень твоей грамотности просто "зашкаливает".Навскидку только по авиа - новейший МС-21 на 90% из российских деталей, локализация SSJ уже 70%, вся военнная техника типа Су-35 и Су-34, вертолеты (Россия м/п мировой лидер в гвынтокрылах, кстати новейший Ка-62 недавно полетел) и говорить нечего.Учи матчасть, чтобы клоуном не выглядеть.Кстати, а скоко литаков построила Украина в 2016-2017гг, не подскажешь?

    Упс:
    28 мая состоялся тестовый запуск нового пассажирского самолета МС-21. Сегодня он менее чем на 40% состоит из иностранных компонентов. Сейчас на нем установлен американский двигатель. Впоследствии он будет заменен на пермский двигатель ПД-14.
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    newport80
    online
      newport80, 30.05.2017 10:11
    0
    Все правильно сказал, но только где в роиси он видел частные клубы?
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 30.05.2017 10:14
    0
    Тем временем МС-21 уже повлиял на отечественное авиастроение, считает эксперт. "Как говорят западные производители, если в новом самолете более 30% инноваций, то это слишком большой риск. Они отказываются строить такие самолеты. Поэтому Boeing и Airbus уже много десятилетий не создают новых типов самолетов в этом классе, а лишь занимаются модернизацией существующих B737 и А320.
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    Сделать что-то, чем нельзя пользоваться, а только для картинки, как это по-русски. Потомки Потемкина.
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