Валерий КАРПИН: «Давайте играть в лаптях!»

Экс-тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» Валерий Карпин резко раскритиковал идею о запрете легионеров в российском футболе.
«Предложил губернатор? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали!
То, что мы самые умные, давно известно. Мир – в одном направлении, а мы почему-то всегда в другом. Не надо ничего придумывать, велосипеды давно изобретены! В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас?
Каждый вправе сам решать, на что ему тратить деньги. Не хотите легионеров? Нет проблем. Смешно это будет или нет, посмотрим, но это будет правомерно. А почему частные клубы должны уходить со свободного рынка? Они создавались под другую модель, их владельцы должны сами решать, как тратить собственные деньги», – считает Карпин.
Источник — Матч ТВ
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А в итоге СБУ оказалось без качественных форвардов.
Над кем смеешься, не над собой-ли??? дурачок.
Карпин комментирует слова краснодарского губера. Не думаю, что речь идет о деньгах. В его кубанской вотчине клубных топ-команд от футбола-баскетбола, заканчивая хоккеем, поболее, чем во всей Украине. Но легов действительно много, особенно в баскетболе.
Нефть, газ подешевели, деньги заканчиваются. Так шо готовьтесь к лаптям.
Карпин комментирует слова краснодарского губера. Не думаю, что речь идет о деньгах. В его кубанской вотчине клубных топ-команд от футбола-баскетбола, заканчивая хоккеем, поболее, чем во всей Украине. Но легов действительно много, особенно в баскетболе.
Нефть, газ подешевели, деньги заканчиваются. Так шо готовьтесь к лаптям.
С подсчетом только не ошибись, а то это волшебное слово СКОРО уже оскомину набило.
Ну они вообще-то в космос летают, новые!!! самолеты делают (МС-21), АЭС строят. Над кем смеешься, не над собой-ли??? дурачок.
Самолеты не делают, а собирают из импортных комплектующих. А как вы собираете, наслышаны по калининградской сборке авто - у одной счастливой обладательницы БМВ руль остался в руках, и это во время движения!!!
Про космос не парься, это инерция после СССР.
Так понимаю, что свои давно закончились, поэтому от обилия перемог чужие приходится считать.С подсчетом только не ошибись, а то это волшебное слово СКОРО уже оскомину набило.
Закончились свои, будем пользоваться чужими. Почитай про 90-тые, как США рашку из соски кормили шоб не развалилась. А посему, не вам попрекать нас кредитами.
Так понимаю, что свои давно закончились, поэтому от обилия перемог чужие приходится считать.С подсчетом только не ошибись, а то это волшебное слово СКОРО уже оскомину набило.
Закончились свои, будем пользоваться чужими. Почитай про 90-тые, как США рашку из соски кормили шоб не развалилась. А посему, не вам попрекать нас кредитами.
Я в чужие терки не вступаю, но уровень твоей грамотности просто "зашкаливает".
Навскидку только по авиа - новейший МС-21 на 90% из российских деталей, локализация SSJ уже 70%, вся военнная техника типа Су-35 и Су-34, вертолеты (Россия м/п мировой лидер в гвынтокрылах, кстати новейший Ка-62 недавно полетел) и говорить нечего.
Учи матчасть, чтобы клоуном не выглядеть.
Кстати, а скоко литаков построила Украина в 2016-2017гг, не подскажешь?
Попандопуло!!!Я в чужие терки не вступаю, но уровень твоей грамотности просто "зашкаливает".Навскидку только по авиа - новейший МС-21 на 90% из российских деталей, локализация SSJ уже 70%, вся военнная техника типа Су-35 и Су-34, вертолеты (Россия м/п мировой лидер в гвынтокрылах, кстати новейший Ка-62 недавно полетел) и говорить нечего.Учи матчасть, чтобы клоуном не выглядеть.Кстати, а скоко литаков построила Украина в 2016-2017гг, не подскажешь?
Упс:
28 мая состоялся тестовый запуск нового пассажирского самолета МС-21. Сегодня он менее чем на 40% состоит из иностранных компонентов. Сейчас на нем установлен американский двигатель. Впоследствии он будет заменен на пермский двигатель ПД-14.
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Сделать что-то, чем нельзя пользоваться, а только для картинки, как это по-русски. Потомки Потемкина.
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