Филипп Лам увековечен в Зале славы Баварии

Карл-Хайнц Румменигге, Ули Хёнесс, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр... а теперь ещё и Филипп Лам! В понедельник всё ещё действующий капитан «Баварии» был включен в Зал славы клуба. Торжественная церемония прошла в музее Рекордмайстера Erlebniswelt. «Для меня большая честь стать в один ряд с такими великими футболистами и личностями», - сказал Лам, принесший с собой на церемонию серебряную Салатницу.

«Филипп заслужил это. Он защищал цвета «Баварии» на протяжении 22 лет, сделав великолепную карьеру. Он был не только выдающимся футболистом, но ещё и выдающимся капитаном», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Помимо звезды на аллеи славы, Лам также получил от Румменигге и президента клуба Ули Хёнесса традиционный баварский пиджак красного цвета, который носят все легенды «Баварии».

«Лучшего кандидата в Зал славы себе сложно представить», - с гордостью заявил Ули Хёнесс. «Филипп - великолепный пример скромности и приверженности традициям клуба. Он родился в Мюнхене и прошёл все юношеские и молодежные команды». Лам констатировал: «Я в «Баварии» с 1995 года, клуб дал мне очень многое. Быть увековеченным в Зале славы это нечто особенное».

После празднования чемпионства, прощальных вечеринок и почестей, Филипп Лам наконец-то может отправиться в заслуженный отпуск. Капитан хочет провести время с семьей, а также «поиграть в гольф и теннис». Также отпуск будет хорошим временем, чтобы еще раз прокрутить в голове события последних дней. «День, в который я провел свой последний матч, был очень эмоциональным. Я буду помнить его всю свою жизнь», - признался Лам.