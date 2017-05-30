Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «О моей натурализации говорят везде»

Нападающий донецкого «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук не исключил возможности выступать за сборную Украины. Новоиспеченный чемпион страны рассказал о своем дебютном сезоне в горняцком клубе, а также признался, что ни разу не общался с наставником украинской сборной Андреем Шевченко.

- Во-первых, прими поздравления с первым чемпионским титулом в твоей жизни. Что значит для тебя эта победа?

- Я очень доволен тем, что оказался в «Шахтере», это большой клуб. Очень доволен прошедшим чемпионатом, потому что мы стали чемпионами и в первую очередь, я хотел бы поблагодарить моих партнеров по команде и весь технический состав «Шахтера» за то, что у меня был этот сезон. Мы вместе провели большую работу.

- Наверное, твоя родня, которая имеет украинские корни, тебя тоже поздравляла с чемпионским титулом Украины?

- В Украине у меня родных нет, связь с ними была потеряна давно. А вот мои родные из Аргентины, которые имеют украинское происхождение, конечно, поздравили меня. Да разве только они, мои друзья тоже радовались за меня, из Аргентины звонили не только родственники. Я действительно рад нашему чемпионству. И семья, и друзья тоже радовались вместе со мной, хотя они и далеко, так что я вполне доволен.

- В следующем году «Шахтеру» предстоит играть в Лиге чемпионов. Насколько этот вызов интересен тебе?

- Конечно, интересен! Это турнир, в котором я очень хотел сыграть. Его хорошо знают и за океаном, это турнир мирового уровня, совершенно другой уровень испытаний для меня. Я приложу максимум усилий, чтобы хорошо сыграть в Лиге, ведь выйти на этот уровень мне очень хотелось.

- Как проходил твой период адаптации в команде? Чувствуешь ли себя здесь как дома?

- Приняли меня здесь очень хорошо, со многими ребятами подружился быстро. Здесь много говорят на португальском, понимать его мне более или менее легко. Постепенно, я понимаю его все лучше. Подход к тренировочному процессу здесь отличается от моих предыдущих клубов, но тем интереснее. Я уже привык к местным требованиям.

- Ты следишь за сборной Украины, смотришь ее матчи. Уже не раз появлялась информация о том, что тебя могут привлечь в ее ряды. Говорят, у тебя есть все шансы получить украинский паспорт?

- Что могу сказать: слухов о моей натурализации было и очень много, о ней говорят везде, но никаких сигналов от тренерского штаба сборной я не получал. Да, это было бы для меня интересно. Если в сборной во мне действительно заинтересованы, то я охотно познакомился бы поближе с тренерами, пообщался.

- Ты даже не знаком с Андреем Шевченко?

- Я, конечно, знаю об Андрее много, я хорошо знаю его как игрока. Мне рассказывали, что он хороший человек, интересная личность, но я еще пока с ним не пересекался ни разу.

- То есть, если бы было предложение, то ты задумался над ним?

- Конечно, мне это действительно интересно. Вообще выступать за сборную для игрока очень важно. Так что я готов работать, чтобы быть полезным для сборной.

- Ты болеешь за аргентинцев. Слышал, что тебе нравится игра Ману Джинобили. Ты следил за «Сан-Антонио», где играет Ману, в НБА как раз закончился финал Западной конференции?

- Да, я слежу за выступлениями аргентинских спортсменов. Это может быть баскетбол или теннис, например. Если проходят какие-то важные матчи, то я конечно болею за аргентинских спортсменов, в Аргентине много хороших атлетов.

- Кстати, знаю, что в Украине у тебя был небольшой опыт знакомства с баскетболом. Этот вид спорта достаточно популярен и здесь, и в Аргентине.

- Да действительно он популярен, хотя в Аргентине я баскетболом не занимался, не играл серьезно. Когда был мальчишкой в школе, то мы играли, но не более того. Я занимался только футболом. А здесь были съемки телевизионной программы, где немного играл в баскетбол.

Григорий ПАЛИЙ