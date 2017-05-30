Штаб сборной разработал для Коноплянки индивидуальный план подготовки

Из всех футболистов, вызванных в сборную Украины на матчи с Мальтой и Финляндией, в отпуске находится только один Евгений Коноплянка. В немецкой Бундеслиге сезон завершился еще в минувшие выходные, но все это время один из лидеров национальной команды не сидел без дела. Тренерский штаб сине-желтых выслал Коноплянке индивидуальный план подготовки. И можно не сомневаться, что он его выполнил, иначе, не имея ни игровой практики в клубе, ни надлежащей физической готовности, на место в основном составе рассчитывать будет сложно.