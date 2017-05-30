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Штаб сборной разработал для Коноплянки индивидуальный план подготовки

Украинский полузащитник «Шальке» тренируется по специальной программе

  • 30.05.2017 07:48
  • 313 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Коноплянка (справа)
© ФФУ. Евгений Коноплянка (справа)

Из всех футболистов, вызванных в сборную Украины на матчи с Мальтой и Финляндией, в отпуске находится только один Евгений Коноплянка. В немецкой Бундеслиге сезон завершился еще в минувшие выходные, но все это время один из лидеров национальной команды не сидел без дела. Тренерский штаб сине-желтых выслал Коноплянке индивидуальный план подготовки. И можно не сомневаться, что он его выполнил, иначе, не имея ни игровой практики в клубе, ни надлежащей физической готовности, на место в основном составе рассчитывать будет сложно.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 30.05.2017 08:02
    +2
    В него вошли также скоростная фотосъемка в инстаграмм, бег со смартфоном и выкладка в фейсбук с препятствиями.
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