Буффон может побить рекорд Мальдини

Если 3 июня в Кардиффе «Ювентус» обыграет «Реал», Джанлуиджи Буффон станет самым возрастным победителем Кубка чемпионов, принимавшим участие в финале.

Самые возрастные чемпионы, игравшие в победном финале

Паоло Мальдини: «Милан» - «Ливерпуль» 2:1, 23.05.2007 - 38 лет 331 день

Пьетро Верховод: «Ювентус» - «Аякс» 1:1, 22.05.1996 - 37 лет 46 дней

Алессандро Костакурта: «Милан» - «Ювентус» 0:0, 28.05.2003 - 37 лет 34 дня

Хавьер Дзанетти: «Интер» - «Бавария» 2:0, 22.05.2010 - 36 лет 285 дней

Марко Матерацци: «Интер» - «Бавария» 2:0, 22.05.2010 - 36 лет 276 дней

Вратарь и капитан «Ювентуса» занимает седьмое место в списке самых возрастных финалистов престижнейшего еврокубка. Когда 2015 году туринский клуб проиграл в решающем матче «Барселоне» со счетом 1:3, Буффону было 37 лет и 129 дней. В день финала в Кардиффе голкиперу сборной Италии будет 39 лет и 126 дней. Если его команда победит, он опередит другого великого итальянца Паоло Мальдини и станет самым возрастным участником победного финала в главном еврокубковом турнире.

Мальдини было 38 лет и 331 день, когда он в качестве капитана привел «Милан» к победе в Лиге чемпионов УЕФА-2006/07. В финале того розыгрыша итальянский клуб обыграл «Милан», а сам защитник выиграл турнир в пятый раз.

Мальдини останется самым возрастным полевым, сыгравшим в финале, а Буффон выйдет на второе место в списке самых возрастных финалистов Лиги чемпионов. Рекордсменом останется Эдвин ван дер Сар, который в возрасте 40 лет 211 дней вместе с «Манчестер Юнайтед» проиграл «Барселоне» в финале 2011 года.

Самые возрастные участники финала

Эдвин ван дер Сар: «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 3:1, 28.05.2011 - 40 лет 211 дней

Паоло Мальдини: «Милан» - «Ливерпуль» 2:1, 23.05.2007 - 38 лет 331 день

Лотар Маттеус: «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 2:1, 26.05.1999 - 38 лет 66 дней

Райан Гиггз: «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 3:1, 28.05.2011 - 37 лет 180 дней

Джанлуиджи Буффон: «Ювентус» - «Барселона» 1:3, 06.06.2015 - 37 лет 129 дней