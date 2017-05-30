Александр ПРИЗЕТКО: «График тяжелый, мы не привыкли так играть»

Послематчевый комментарий главного тренера ФК «Металлист 1925» Александра Призетко. «Металлист 1925» со счетом 2:0 обыграл «Врадиевку».

- Мы провели хорошую игру с непростой командой. Думаю, что где-то в глубине души над ребятами довлел результат матча против «Таврии-Скиф». Они вышли скованными, было видно, что сегодня во главе угла стоял результат. Скажу так, чем ближе окончание чемпионата, тем сильнее это все сказывается. Хорошо, что в матче против «Врадиевки» нам удалось одержать победу.

- Эмоций этот матч у вас забрал много?

- Да, много. Тем не менее, даже после удаления Влада Сидоренко я совершенно в нашей победе не сомневался. Единственное, могу сказать, что в последних матчах ребята думают только о результате. В чем-то им это и мешает. Есть задача, поставленная руководством, ради ее выполнения мы и работаем.

- Потеря очков «Таврией-Скиф», как считаете, на сегодняшнюю игру команды повлияла?

- Конечно, ребята смотрят на турнирную таблицу, поэтому, безусловно, результаты матчей нашего прямого конкурента на их состояние влияют.

- Насколько сложно будет команде на неделе, когда в течение семи дней придется сыграть аж три игры?

- Да, график достаточно тяжелый, мы так играть не привыкли. Но будем и из этой ситуации выходить и стараться в каждом матче добывать результат. Бывают игры, в которых нужно играть через не могу. Такие матчи у нас и предстоят.