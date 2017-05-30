Гриффин и Артур Мьюзик удачно стартовали в основном раунде EWC-2017

Столичные команды «Гриффин» и «Артур Мьюзик» удачно стартовали в основном групповом раунде Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

В понедельник, 29 мая свои выступления на Евро Виннерс Кап 2017 начал чемпион Украины «Гриффин», который уверенно обыграл румынскую команду «Вест Дева» 7:0. Уже на второй минуте игры Юрий Щерица после паса Виталия Арановского замкнул дальнюю штангу и открыл счет. В конце первого тайма Максим Войток классной бисиклетой удвоил преимущество, а вот Виктор Пантелейчук перед самым перерывом не смог реализовать пенальти.

Но, дальше – больше! Во второй двенадцатиминутке Сергей Романовский, Алексей Ильичев и Юрий Щерица сделали счет 5:0 в пользу гриффонов. А в третьем периоде Антон Бутко и Максим Войток довели дело до полного разгрома – 7:0!

Во вторник, 30 мая в 16:15 по киевскому времени «Гриффин» во втором туре основного группового этапа сыграет против турецкой команды «Сеферихисар», за которую выступает известный белоруский форвард Игорь Бриштель.

А вот стартовый матч основного раунда для вице-чемпиона Украины «Артур Мьюзик» выдался намного тяжелее, ведь нашим парням противостояли хозяева турнира, футболисты из клуба «Сотао». Уже на первой минуте игры Александр Рысенко здорово исполнил дугу и перебросил португальского вратаря – 1:0. Во втором периоде Егор Еремеев сделал счет 2:0, и нашим стало полегче. Но через две минуты Сото реализовал штрафной удар и подарил хозяевам надежду. В третьем периоде португальцы штурмовали ворота Виталия Сидоренко, но наши отстояли победный счет и добыли первые три очка в группе «А» - 2:1!

Во вторник в 21:15 по киевскому времени «АМ» сыграют во втором туре против чемпиона Эстонии «Валичесара», который накануне обыграл шведов из клуба «Глёминг» 7:3.

Лев ГАЛУШКО