Украинцы едут в Бразилию на Всемирный финал Neymar Jr's Five!

Вчера, 28 мая, на столичной Троицкой площади происходили настоящие футбольные баталии, ведь в столице проходил Всеукраинский финал Международного Чемпионата по уличному футболу Neymar Jr's Five!

В течение апреля-мая в турнире приняли участие 114 команд, и зарегистрировалось более 1100 участников. И только 16 сильнейших команд со всей страны добрались до финала и соревновались за Национальный Кубок в уникальном чемпионате известного бразильского форварда Неймара.

Национальный Кубок - это только полпути. Впереди - Мировой Чемпионат Neymar Jr's Five в Бразилии, где наши украинцы будут соревноваться с более чем 50 победителями из других стран.

Напряжение на поле сохранялось в течение всего дня, ведь с каждым матчем соперники становились все сильнее, а Финальная битва все ближе. Фанатам интересного динамичного футбола было на что посмотреть в этот день, и заполненные с утра до вечера трибуны ярко свидетельствовали об этом.





Следить за событиями на поле помогали комментарии популярного футбольного журналиста и ведущего финала Neymar Jr's Five - Дмитрия Поворознюка.

Чтобы поддержать участников и пожелать удачи в этот день Всеукраинский финал Neymar Jr's Five посетили: известная среди футбольных фанатов ведущая Александра Лобода, главный редактор сайта Football24 Александр Гапоненко, а также легендарный футболист сборной Украины Виталий Рева.

Это серьезно настроило всех игроков на победу, однако будущих финалистов JUVE (Львов) и InBev Житомир было не остановить, ведь они с самого начала уверенно двигались к финалу, успешно забивая голы в ворота соперников.

В полуфинале InBev разгромил харьковский КВАДР со счетом 5:0, тогда как JUVE с Dinamika за 10 минут так и не смогли открыть счет. В поединке 1 на 1 золотой гол забил игрок JUVE.





В поединке за 3 место, несмотря на поражение с InBev, КВАДР победили киевскую Dinamika со счетом 3:1, став финалистом Национального финала.

Очень насыщенным и эмоциональным выдался финальный бой, в котором сошлись две команды, не имеющие поражений на протяжении всего дня. Львовские JUVE не пропустили ни одного гола с самого начала турнира еще из Львовской квалификации, тогда как InBev Житомир во время Киевской квалификации были только вторыми.

Как и следовало ожидать за десять минут никто не сдал позиций, и матч завершился со счетом 0:0.

И в очередной раз в течение дня на поле пришлось разыгрывать «золотой гол» один на один. Неожиданно все произошло очень быстро, и игрок команды InBev забил решающий победный гол в ворота JUVE, который в этот день для InBev стал поистине золотым!





Теперь команда InBev Житомир готовится к поездке в Бразилию, где уже в начале июля будет представлять Украину на Мировом Финале Neymar Jr's Five.

«Нестандартный турнир, условия тоже были новые для нас. Уровень команд хороший, не всех, но половины точно. Эмоций потрачено много, сейчас положительные, но были и отрицательные, когда проиграли в отборе. Значит правильные сделали выводы» - Михаил Соколовский, капитан команды InBev Житомир.

«Еще никто не испытывал таких эмоций, как сейчас испытываю я. Эта победа, наверное, самая важная которая у меня была за 10 лет занятия футболом. Честно, неожиданно было то, что мы отыграли турнир без поражения, без пропущенных голов, выстояли, вытерпели и добились, вот чего мы добились! - добились поездки в Бразилию! Честно, я думаю, в Бразилии у нас точно будет все здорово, не знаю, как получаться, но здорово точно будет всё, 100%!» - Артем Мороховец, игрок команды InBev Житомир.

Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал известный бразильский форвард Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до тех пор, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные этапы Neymar Jr's Five прошли с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. В каждом из городов происходили настоящие баталии и только самые лучшие и самые ловкие команды прошли в финал, который состоялся в День Киева - 28 мая - на Троицкой площади (возле Олимпийского стадиона).

Национальный победитель в июле в Бразилии сразится с победителями более чем 50 стран за звание Чемпиона Мира Neymar Jr's Five 2017!

Победитель Всемирного Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.