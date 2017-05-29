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Олег ОРЕХОВ: «Возможно, Коллину красиво уберут»

Экс-арбитр ФИФА - о возможном возвращении Григория Суркиса в ФФУ

  • 29.05.2017 23:40
  • 253 просмотров
  • 4 комментария
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Олег ОРЕХОВ: «Возможно, Коллину красиво уберут»
Бывший рефери ФИФА Олег Орехов прокомментировал возможное назначение вице-президента УЕФА Григория Суркиса на одну из должностей в Федерации футбола Украины.
 
«Речь идет о том, что в случае назначения Григория Суркиса на пост вице-президента ФФУ Андрей Павелко должен будет предоставить ему полномочия курировать вопрос судейского комитета. Но кому выгодно такое решение?
 
Эти слухи, очевидно, возникли после того, как на апрельском Конгрессе УЕФА было принято решение, что в руководящий орган этой организации могут входить только действующие руководители своих национальных федераций. Но это будет в 2019 году, и большой вопрос, надо ли будет это Григорию Михайловичу через два года, учитывая его возраст.
 
Возможно также, что рассматривается вариант с этим ходом красиво убрать с занимаемой должности итальянца Коллину. Очевидно, что уже идет подготовка к отчетно-выборному Конгрессу ФФУ и идет распределение должностей уже сейчас. Большой вопрос, надо ли судейство Григорию Михайловичу? Он все время сам открещивался от этой темы и уходил от нее, а теперь — возглавить комитет... Со стороны это выглядит немного смешно», — считает Орехов.
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 29.05.2017 23:48
    +2
    плохой сон - картошка приснилась. Или весной посадят, или осенью уберут
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    olexyn
      olexyn, 30.05.2017 00:14
    +1
    Орехову дуже хочеться "убрать" Колліну; який, в свою чергу, один з тих, хто "убирав" самого Орехова 2010-му році.
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    rokkino
    rokkino, 30.05.2017 00:22
    +1
    возможно Коллине поху...Он здесь тупо заработал
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 30.05.2017 00:25
    0
    Коллину не только Орехов хочет убрать, на него зубы точат все, кому не безразлично, куда при его организаторских "способностях" заплывет система арбитража - за буйки или на мель сядет. Так что все по делу, хотя я и не почитатель его "таланта"....
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