Алекс САНДРО: «Реал - это не только Роналду»

Накануне финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» с прессой пообщался защитник «Ювентуса» Алекс Сандро.

- Роналду — великолепный футболист. Однако «Реал» — это не только Криштиану Роналду, у них есть различные топ-футболисты, и нам нужно думать обо всех. Мы очень сосредоточены, и мы знаем, что это будет очень сложный матч. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать.