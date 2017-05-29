Алекс САНДРО: «Реал - это не только Роналду»

Накануне финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» с прессой пообщался защитник «Ювентуса» Алекс Сандро.
- Роналду — великолепный футболист. Однако «Реал» — это не только Криштиану Роналду, у них есть различные топ-футболисты, и нам нужно думать обо всех. Мы очень сосредоточены, и мы знаем, что это будет очень сложный матч. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать.
Источник — ФК Ювентус
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