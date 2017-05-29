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Алекс САНДРО: «Реал - это не только Роналду»

Защитник «Ювентуса» - о предстоящем финале Лиги чемпионов

  • 29.05.2017 22:55
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Накануне финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» с прессой пообщался защитник «Ювентуса» Алекс Сандро.
 
- Роналду — великолепный футболист. Однако «Реал» — это не только Криштиану Роналду, у них есть различные топ-футболисты, и нам нужно думать обо всех. Мы очень сосредоточены, и мы знаем, что это будет очень сложный матч. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать.
 

Источник — ФК Ювентус

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