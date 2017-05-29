Джон ТЕРРИ: «Нельзя провести лето без покупок»

Своими мыслями о трансферной политике «Челси» поделился легендарный Джон Терри.

- Команда должна стать ещё лучше, она дальше улучшаться из года в год. Клуб должен делать реальные вещи, а не только обещать и давать надежды, нужны реальные шаги. Нельзя летнее трансферное окно произвести без покупок. «Ман. Сити» уже оформили громкий трансфер, так что «Челси» нужно действовать быстро.