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Чайковский и Липартия не продлевали контракты с Зарей

Наставник «Зари» - о переговорах с лидерами команды по продлению контрактов

  • 29.05.2017 21:59
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Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о будущем в команде Игоря Чайковского и Джабы Липартии.
 
«У Чайковского и Липартиии заканчиваются контракты. Мы с ними ведем переговоры, но они пока не подписывают новые соглашения», — сказал Вернидуб.
 
Напомним, ранее Юрий Вернидуб заявил, что, возможно, команду покинут Деннис Бонавентуре и Рафаэль Форстер.
 

Источник — ТСН

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