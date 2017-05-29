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Алан ПАТРИК: «Шахтер провел великолепный сезон»

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился впечатлениями от завершающегося сезона в Украине

  • 29.05.2017 21:32
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ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик
Бразильский хавбек вернулся в стан Горняков в январе после окончания срока аренды в бразильском Фламенго, и после возвращения успел выиграть с командой чемпионат и Кубок Украины.
 
«Я очень хотел завершить сезон на такой мажорной ноте. Жаль, что не смогли выиграть у Динамо (2:3) в матче 31-го тура, но Шахтер показал большую самоотверженность и в целом великолепный сезон. Я рад, что поучаствовал в написании такой красивой главы в истории клуба», — сказал 26-летний бразилец.
 
«Теперь можно отдохнуть, насладиться отпуском, после чего начинать подготовку к следующему сезону. Я хочу играть лучше и знаю, над чем мне нужно работать. В новом сезоне хочу показывать более яркий футбол и продолжать добавлять титулы в свою коллекцию».
 
В завершающемся розыгрыше УПЛ на счету Алана Патрика 9 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи.
 

Источник — Шахта

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