Алан ПАТРИК: «Шахтер провел великолепный сезон»

Бразильский хавбек вернулся в стан Горняков в январе после окончания срока аренды в бразильском Фламенго, и после возвращения успел выиграть с командой чемпионат и Кубок Украины.

«Я очень хотел завершить сезон на такой мажорной ноте. Жаль, что не смогли выиграть у Динамо (2:3) в матче 31-го тура, но Шахтер показал большую самоотверженность и в целом великолепный сезон. Я рад, что поучаствовал в написании такой красивой главы в истории клуба», — сказал 26-летний бразилец.

«Теперь можно отдохнуть, насладиться отпуском, после чего начинать подготовку к следующему сезону. Я хочу играть лучше и знаю, над чем мне нужно работать. В новом сезоне хочу показывать более яркий футбол и продолжать добавлять титулы в свою коллекцию».

В завершающемся розыгрыше УПЛ на счету Алана Патрика 9 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи.