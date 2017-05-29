Зинченко возвращается в Манчестер Сити

Английский новостной портал City Watch, посвященный исключительно событиям вокруг клуба Манчестер Сити, один из последних материалов посвятил принадлежащему Горожанам украинскому футболисту Александру Зинченко.

«Украинский полузащитник должен присоединиться к Сити 1 июля, в день, когда истекает срок его аренды в ПСВ Эйндховен, – говорится в статье. – Очевидно, что 20-летний игрок не вернется в Голландию, несмотря на заявления, сделанные прошлым летом, о том, что договор может быть продлен и на второй сезон».

Далее автор материала напоминает историю полузащитника сборной Украины, который оказался год назад одним из многих молодых исполнителей, отправленных Манчестер Сити в Голландию. Но переезд Зинченко стал самым громким из них, ведь за переход талантливого хавбека из российской Уфы Горожане выложили 1,5 млн фунтов.

Поэтому на Александра возлагались большие надежды, которые он, по большому счету, не оправдал. Хотя Манчестер выиграл нешуточную борьбу за Зинченко на трансферном рынке у дортмундской Боруссии, его дела в Голландии пошли не так, как того хотелось. Несмотря на четыре голевые передачи в 12-ти матчах в чемпионате, он провел на поле в Эредивизи в общей сложности только 493 минуты. Некоторые из болельщиков ПСВ открыто критиковали тренера команды Филлипа Коку за то, что он отправил украинца во вторую команду, где он оформил 11 ассистов в восьми последних играх.

А недавно спортивный директор ПСВ Марсель Брандс в интервью De Telegraaf так отозвался о перспективах Зинченко: «Если мы не сможем предоставить ему больше игрового времени, чем в этом сезоне, тогда, наверное, имеет смысл лучше дать шанс одному из собственных воспитанников». Другое голландское издание, Eindhovens Dagblad, сообщает, что, хотя окончательное решение по Зинченко еще не принято, нет никаких признаков того, что он продолжит свои выступления за ПСВ.

«Таким образом, можно сделать вывод, что футболист получил еще один шанс произвести впечатление на Хосепа Гвардиолу во время предсезонной подготовки, хотя наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры видится новая аренда», – так завершает материал корреспондент City Watch.