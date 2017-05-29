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ОФИЦИАЛЬНО: Вальверде - главный тренер Барселоны

Экс-наставник «Атлетика» заключил с «сине-гранатовыми» 2-летний контракт

  • 29.05.2017 20:36
  • 3557 просмотров
  • 2 комментария
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ОФИЦИАЛЬНО: Вальверде - главный тренер Барселоны
Бывший игрок «Барселоны» и экс-наставник «Атлетико» Эрнесто Вальверде сменил у руля каталонского клуба Луиса Энрике и подписал с испанским грандом контракт на 2 года. Об этом сообщает официальный сайт «Барсы».
 
Напомним, что с 1988 по 1990 год Вальверде выступал в «Барселоне» в качестве игрока, выиграв Кубок Обладателей Кубков и Кубок Испании. В карьере тренера 53-летний специалист выигрывал 6 трофеев, 5 из которых были добыты в качестве тренера «Олимпиакоса» и 1 с «Атлетиком».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 29.05.2017 20:45
    +11
    "Бывший игрок «Барселоны» и экс-наставник «Атлетико» Эрнесто Вальверде"
    Хоча би через раз перевіряли те, що написали.
    Вальварде ніколи не тренував Атлетіко, а тільки Атлетік з Більбао.
    А це зовсім різні команди.
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    Ігор Середина
      Ігор Середина, 29.05.2017 20:59
    +2
    Наш Мирон Маркевич його перегравав
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