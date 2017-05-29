ОФИЦИАЛЬНО: Вальверде - главный тренер Барселоны

Бывший игрок «Барселоны» и экс-наставник «Атлетико» Эрнесто Вальверде сменил у руля каталонского клуба Луиса Энрике и подписал с испанским грандом контракт на 2 года. Об этом сообщает официальный сайт «Барсы».

Напомним, что с 1988 по 1990 год Вальверде выступал в «Барселоне» в качестве игрока, выиграв Кубок Обладателей Кубков и Кубок Испании. В карьере тренера 53-летний специалист выигрывал 6 трофеев, 5 из которых были добыты в качестве тренера «Олимпиакоса» и 1 с «Атлетиком».