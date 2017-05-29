Александр БАБИЧ: «Нам сказали, что Керницкий ушел в отпуск»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал слухи об увольнении генерального директора клуба Сергея Керницкого.

- Можете ли Вы подтвердить то, что свой пост покинул генеральний директор «Черноморца» Сергей Керницкий?

- Нам этого никто не говорил. Все, что мы знаем — Сергей Степанович ушел в отпуск. Как это все умеют раздувать СМИ мы знаем … Это нормальная ситуация в клубе, все воспринимают ее адекватно.

- То есть, его не уволили?

- Я такой информацией не владею, скажу вам честно.