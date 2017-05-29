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Хаддерсфилд вышел в Премьер-лигу

«Хаддерсфилд» вернулся в элитный английский дивизион впервые за 45 лет

  • 29.05.2017 20:03
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В плей-офф чемпионата Англии «Хаддерсфилд» в серии послематчевых пенальти обыграл «Рединг» и вернулся в Премьер-лигу впервые за последние 45 лет. В основное время команды не забили голов, а в серии послематчевых пенальти удачливее был именно «Хаддерсфилд».
 
Напомним, что в прошлом сезоне эта команда заняла 19-е место в Чемпионшипе.
 

Источник — Sport.ua

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