Хаддерсфилд вышел в Премьер-лигу

В плей-офф чемпионата Англии «Хаддерсфилд» в серии послематчевых пенальти обыграл «Рединг» и вернулся в Премьер-лигу впервые за последние 45 лет. В основное время команды не забили голов, а в серии послематчевых пенальти удачливее был именно «Хаддерсфилд».

Напомним, что в прошлом сезоне эта команда заняла 19-е место в Чемпионшипе.