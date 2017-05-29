Император Рима покинул трон победителем

Sport.ua отдает должное Франческо Тотти за его многолетнюю карьеру и преданность «Роме», однако считает, что Император Рима мог достичь в футболе куда больших высот, но сознательно сделал иной выбор.

Не так давно один из клубных руководителей «Ромы» назвал Тотти «Питером Пэном, отказывающимся стареть». И правда, Франческо, переживавший свою очередную вторую молодость, все так же, как и на пике карьеры, показывал зрелищную и результативную игру. Однако победить или хотя бы обмануть время не удалось даже Императору Рима. В недавно завершившемся сезоне Тотти все реже появлялся в основе «Ромы», а в последнем туре – против «Дженоа» - сыграл свой последний поединок за «волков». «Стадио Олимпико» трогательно проводил своего кумира, ожидаемо собрав аншлаг именно под уход Тотти. Для иных событий в уходящем сезоне переполненные трибуны на римском стадионе были редкостью.

Собственно, весь прошлый сезон можно считать своего рода прощанием Тотти с «Ромой». Вот Император провел последнее дерби с «Лацио», вот он забил свой последний гол, вот он отыграл последний еврокубковый поединок за «волков». А сколько еще было моментов в завершившемся чемпионате, когда Тотти не сыграл или не забил. Так уж получилось, что на финише сезона для болельщиков «Ромы» вопрос возможного ухода капитана команды был значительно весомее, нежели вопрос возможного прямого попадания римлян в Лигу чемпионов. В какой-то момент Тотти для этих самых фанов стал значить больше, чем сам клуб. Несмотря на небольшое количество получаемого игрового времени, Франческо по-прежнему оставался хозяином раздевалки и кумиром трибун. Он конфликтовал с тренером, ругался с партнерами и оппонентами, игнорировал прессу, словом, вел себя так, как и в лучшие свои годы. Точнее, как и всегда. Только вот к этому джентльменскому набору он раньше присовокуплял феерическую игру, сейчас же от былого величия остались лишь воспоминания. Но Император во что бы то ни стало хотел продолжить свой роман с футболом. Казалось, Тотти цеплялся за карьеру зубами. Бодался до последнего. Сложно сказать, осознавал ли он на самом деле, что уже не может принести необходимой пользы родному клубу.

Вполне возможно, что осознавал, однако наверняка в глубине души надеялся продлить контракт еще на год. Ясность в вопрос внесло клубное руководство, отказавшееся пролонгировать соглашение с капитаном. Боссы «Ромы» справедливо посчитали, что один игрок, пускай даже самый знаменитый и харизматичный, не вправе ставать над клубом. Тотти – это прекрасное вчера «Ромы», и даже сегодня, но никак не завтра. Лишь после этого Франческо окончательно смирился с тем, что нужно уходить. Увы, но знаковый для «Ромы» футболист так и не смог прочувствовать момент, когда становишься обузой для клуба. За него это сделали другие. Отсюда – затянувшееся прощание. Он мог уйти красиво. А ушел достойно. Конечно, не нам ему указывать, что, когда и как нужно делать. Однако стороннему наблюдателю два его последних сезона в «Роме» кажутся скорее хождением по мукам, нежели добродетелью. Подобное заслуживает скорее понимания, нежели пиетета. Хотя попробуйте сказать все это болельщикам «Ромы», для которых Ческо всегда будет номером один. Почти Богом.

Но Богом Тотти никогда не был. Он был футболистом. От Бога. Природа наделила этого игрока слишком щедро. Его потрясающему видению поля мог позавидовать любой фантазиста, шикарный пас и «черпак» вывели Тотти в число лучших мастеров Италии всех времен, в свое время Пеле называл его лучшим футболистом мира. И это все при том, что Тотти – достаточно травматичный футболист. Разного рода повреждения надолго выбивали его из колеи. Десять лет назад из-за очередной серьезной травмы Император всерьез задумался об окончании карьеры. Но нашел в себе силы вернуться в игру. С тех пор он играл с металлической пластиной в ноге. Несмотря на спортивное долголетие, Тотти в «Роме» за 25 сезонов выиграл лишь пять трофеев, среди которых только одно скудетто. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы, однако подобным послужным списком в Скуадре Адзурре трудно кого-то удивить. Тотти за свою сборную не провел и шестидесяти поединков, отдав предпочтение клубной карьере. Точнее – «Роме», с которой связал всю свою сознательную жизнь. 786 матчей и 307 забитых мячей – таков его урожай в «желто-красном» клубе итальянской столицы. Несомненно, это выдающийся показатель, достойный самых лестных комплиментов.

Однако не покидает ощущение, что Тотти мог достичь большего. Нет, не в «Роме», а в футболе. И не верьте ему, когда он говорит, что один титул в «Роме» стоит десяти титулов в «Ювентусе» или «Реале». Он просто лукавит. Футболисты такого калибра все же должны играть не только ради болельщиков, но и ради больших побед. А такие случаются преимущественно лишь в больших клубах. Тотти мог оказаться в «Реале». Франческо долго обхаживали боссы «Сантьяго Бернабеу», и Император почти согласился. Но потом передумал. Он мог бы стать с «королевским клубом» чемпионом Европы, мог выиграть «Золотой мяч». И много чего еще. Однако беспокойной жизни в Мадриде в одном из самых сильных клубов мира он предпочел размеренную жизнь в Риме в обычном, в общем-то, коллективе серии А. В этом самом коллективе Тотти стал настоящей легендой, которой при жизни воздвигли памятник. Возможно, подобный монумент в честь Тотти мог бы быть воздвигнут и в другом месте, по поводу других, более весомых успехов и побед. Однако об этом мы уже не узнаем. И именно Тотти лишил нас такой возможности, выбрав свой вариант жизненного пути, свой рай в шалаше. Его ни в коем случае нельзя за это осуждать.

Однако, при всем уважении, поставить Тотти в один ряд из величайшими футболистами всех времен, увы, не получится: титульный список явно маловат. Да и по некоторым личностным характеристикам Тотти наверняка не дотянет до статуса морального авторитета или небожителя. Он мог сознательно ударить исподтишка соперника, плюнуть в оппонента, преднамеренно наступить на лежащего футболиста, грязно обозвать коллегу или судью, постоянно симулировать. Он считал себя круче всех футболистов в Италии. И даже круче Папы Римского. За всю жизнь, по его же словам, Тотти прочел лишь одну книгу – «Маленький принц», в то время как из-под его пера вышло уже четыре. Он конфликтовал почти со всеми тренерами, с которыми работал в «Роме». Он мог себе позволить уйти с тренировки или теории тогда, когда посчитает нужным. Он мог выбить себе заоблачную зарплату в клубе, при этом выплату с нее налогов полностью отдать на откуп «Роме». Он мог пообещать сыграть в прощальном матче футболиста, сделавшего немало для его становления, но в последний момент отказать без какой-либо на то причины. В принципе, он много себе мог позволить такого, что идет вразрез с общепринятым понятием «истинное величие».

Но вот для «Ромы» этот человек стал настоящим идолом, ибо для тысяч болельщиков с «Курвы Суд» и миллионов почитателей «красно-желтых» Тотти олицетворяет верность клубу. И для них, как и для всех нас, его величие – не столько в титулах, а прежде всего в преданности. Одна жизнь – одна любовь.

И вот это как раз не подлежит сомнению.

Валерий ВАСИЛЕНКО