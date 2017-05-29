Збірна ветеранів виступила на турнірі в Волновасі

У місті Волноваха відбувся ІІІ турнір з футболу пам’яті воїнів 51-ї спеціальної Володимир-Волинської механізованої бригади, що загинули 22 травня 2014 року під селом Благодатним під час виконання завдань у Зоні АТО.

Футбол у ці дня об’єднав містян, подарувавши всім чудове свято. Гостинна Волноваха радо приймала футбольні команди з усієї України та почесних гостей з міста-побратима Луцька, серед глядачів було багато військових.

Вельми солідним був склад учасників турніру, що пройшов за підтримки Федерації футболу України – цього року одразу сім команди виявили бажання приїхати на Донеччину. Це Національна збірна України серед ветеранів, «Абориген» (Луцьк), Народні депутати України, Департамент патрульної поліції України, ветерани «Іллічівця» (Маріуполь), ветерани ФК «Волноваха» та «Кордон» (оперативно-бойова прикордонна комендатура Волновахи).

У перший день гості та учасники взяли участь в урочистих заходах щодо вшанування пам’яті наших Героїв-військових, було закладено капсулу на місці будівництва Храму Святого Миколая. Побували на місці загибелі 18 бійців 51-ї ОМБр та прийняли участь в мітингу-реквієму.

Сам футбольний турнір тривав упродовж двох днів, а справжньою його окрасою стала участь у складі збірної ветеранів України, яка вже другий рік проводить турне в підтримку українських військових, легенд нашого футболу – Івана Яремчука, Віктора Мороза, Артема Яшкіна, Сергія Коновалова, Віктора Уляницького, Всеволода Романенка, Олександра Венглинського, тренував команду славнозвісний Володимир Лозинський. Візит збірної відбувся за підтримки Асоціації ветеранів футболу України, подарував волноваським шанувальникам футболу справжні емоції, було багато спілкування, спільних фотографій.

В минулому році на цьому турнірі збірна України святкувала перемогу. Цього ж року перше місце вибороли ветерани «Іллічівця», на другому фінішував ФК «Волноваха», на третьому «Абориген».

Найголовнішим цими днями було вшанування військових, які три роки тому загинули захищаючи нашу країну від наступу підступного ворога. В тому числі завдяки ним над Волновахою та іншими містами і селами України розвивається жовто-блакитний прапор, люди живуть у мирі та спокої. Турнір вже став традиційним, тож команди пообіцяли одна одні зустрітися і наступного року.