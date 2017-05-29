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ОФИЦИАЛЬНО: Генк выкупил трансфер Малиновского

Украинский полузащитник подписал 4-летний контракт с бельгийским клубом

  • 29.05.2017 19:32
  • 2031 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Генк
© ФК Генк
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Руслан Малиновский подписал контракт на 4 года с бельгийским «Генком», за который ранее выступал на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
 
Малиновский перешел в «Генк» в 2016-м году, за который провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 29.05.2017 19:35
    +16
    Хорошая новость. Молодец- своей игрой заслужил
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    SamojlovS
      SamojlovS, 29.05.2017 19:49
    +3
    И на развитие футбола клубного Шахтеру, опять же, - копеечка!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 29.05.2017 20:00
    +4
    Удачи! Но как шахтер с ним легко расстался с учетом того что в команде есть бревно. Такими игроками не раскидываются!
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