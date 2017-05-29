ОФИЦИАЛЬНО: Генк выкупил трансфер Малиновского

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Руслан Малиновский подписал контракт на 4 года с бельгийским «Генком», за который ранее выступал на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Малиновский перешел в «Генк» в 2016-м году, за который провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
Источник — Sport.ua
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