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Артем ФРАНКОВ: «Матч Ильичевец - Горняк-Спорт отправляется в полицию»

Украинский журналист - о продолжении истории с подозрительным матчем чемпионата Украины

  • 29.05.2017 19:29
  • 648 просмотров
  • 2 комментария
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Член Комитета по этике и честной игре ФФУ Артем Франков — о заседании КЭЧИ, на котором был рассмотрен скандальный поединок Первой лиги между мариупольским «Ильичевцем» и «Горняком-Спорт» из Горишних Плавней.
 
«Матч „Ильичевец“ — „Горняк-Спорт“, по мотивам которого „Горняк-Спорт“ разогнал полкоманды, а „Ильичевец“ добродушно усмехнулся — мол, мы всячески открыты, скажите, что сделать. Поскольку пауза затянулась, а смена руководства осложнила доведение до ума былых дел, вот это отдельное тоже отправляется в полицию», — написал Франков в редакционке свежего номера журнала «Футбол».
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.05.2017 19:51
    0
    Да вы что? Не может такого быть... И чтобы полиция в натуре занялась этим делом? Не смешите мои тапочки. Говорят, что этим решением их всех так расмешило, что один из футболистов в реанимацию попал от передозировки смеха. Ну,ну...
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 29.05.2017 20:00
    0
    КаГтавого чоГта забанить за це!
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