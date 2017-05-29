Артем ФРАНКОВ: «Матч Ильичевец - Горняк-Спорт отправляется в полицию»

Член Комитета по этике и честной игре ФФУ Артем Франков — о заседании КЭЧИ, на котором был рассмотрен скандальный поединок Первой лиги между мариупольским «Ильичевцем» и «Горняком-Спорт» из Горишних Плавней.

«Матч „Ильичевец“ — „Горняк-Спорт“, по мотивам которого „Горняк-Спорт“ разогнал полкоманды, а „Ильичевец“ добродушно усмехнулся — мол, мы всячески открыты, скажите, что сделать. Поскольку пауза затянулась, а смена руководства осложнила доведение до ума былых дел, вот это отдельное тоже отправляется в полицию», — написал Франков в редакционке свежего номера журнала «Футбол».