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Борис КОЛЕСНИКОВ: «Шахтер выиграет Лигу чемпионов»

Вице-президент донецкого клуба уверен, что «горняки» станут победителями престижного турнира

  • 29.05.2017 18:36
  • 420 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер. Борис Колесников
© ФК Шахтер. Борис Колесников

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников считает, что донецкий клуб рано или поздно выиграет Лигу чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов? Звезды должны сойтись, но только лишь на звезды тоже надеяться нельзя. Здесь совокупность факторов. Старания тренерского штаба, старания футболистов, работа президента. Пускай не за один день, но я уверен, что «Шахтер» выиграет Лигу чемпионов. Я не могу сказать, в каком году это произойдет, но хотелось бы пораньше», — отметил Колесников.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 29.05.2017 18:48
    +5
    Борис КОЛЕСНИКОВ: «Шахтер выиграет Лигу чемпионов» До речі,а чого це падло досі не в тюрмі?
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    classik
      classik, 29.05.2017 18:51
    +3
    У него в камере инет есть? Он же должен сидеть...
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