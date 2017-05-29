Борис КОЛЕСНИКОВ: «Шахтер выиграет Лигу чемпионов»

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников считает, что донецкий клуб рано или поздно выиграет Лигу чемпионов.
«Победа в Лиге чемпионов? Звезды должны сойтись, но только лишь на звезды тоже надеяться нельзя. Здесь совокупность факторов. Старания тренерского штаба, старания футболистов, работа президента. Пускай не за один день, но я уверен, что «Шахтер» выиграет Лигу чемпионов. Я не могу сказать, в каком году это произойдет, но хотелось бы пораньше», — отметил Колесников.
Источник — ТК Футбол
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