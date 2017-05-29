Зозуля Бетису не нужен

27-летний украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля летом может покинуть испанский клуб.

Новый тренер «Бетиса» Кике Сетьен не рассчитывает на украинского футболиста, и Зозуле предложено искать новую команду, если он хочет иметь игровую практику.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Бетис» всего 6 матчей, сыграв 150 минут в Ла Лиге. Контракт украинца с испанским клубом действителен до лета 2019-го года.

Забрать украинца был готов «Нью-Йорк Космос», но «Бетис» не устроило предложение американцев.