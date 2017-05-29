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ВЕРНИДУБ: «Чайковский и Липартия пока не подписывают новые контракты»

«Заря» продолжает переговоры со своими футболистами

  • 29.05.2017 17:50
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о будущем в команде Игоря Чайковского и Джабы Липартии.

«У Чайковского и Липартиии заканчиваются контракты. Мы с ними ведем переговоры, но они пока не подписывают новые соглашения», — сказал Вернидуб в интервью телеканалу «2+2».

Ранее Юрий Вернидуб заявил, что, возможно, команду покинут Деннис Бонавентуре и Рафаэль Форстер.

Источник — MatchDay

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