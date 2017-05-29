ВЕРНИДУБ: «Чайковский и Липартия пока не подписывают новые контракты»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о будущем в команде Игоря Чайковского и Джабы Липартии.
«У Чайковского и Липартиии заканчиваются контракты. Мы с ними ведем переговоры, но они пока не подписывают новые соглашения», — сказал Вернидуб в интервью телеканалу «2+2».
Ранее Юрий Вернидуб заявил, что, возможно, команду покинут Деннис Бонавентуре и Рафаэль Форстер.
Источник — MatchDay
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