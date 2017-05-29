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Леонид Кучук – главный претендент на пост тренера Ростова

Наставник каменской «Стали» может сменить место работы

  • 29.05.2017 17:31
  • 502 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Сталь. Леонид Кучук
© ФК Сталь. Леонид Кучук

Леонид Кучук, ныне возглавляющий каменскую «Сталь», является главным кандидатом на должность наставника «Ростова». Белорусский специалист известен российским любителям футбола по работе с «Локомотивом» и «Кубанью».

В то же время существует минимальная вероятность, при которой Кучук вернётся на пост главного тренера «Локомотива», однако наиболее вероятным развитием событий станет то, что нынешний рулевой клуба Юрий Сёмин останется на своём посту. Также существует небольшая вероятность, что «железнодорожников» возглавит Хайко Фогель, который известен по работе в «Базеле».

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 29.05.2017 18:33
    0
    Я ждал немножко другой новости "Леонид Кучук – главный претендент на пост тренера киевского Динамо"
    Эх мечты, мечты...
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