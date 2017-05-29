Карло АНЧЕЛОТТИ: «Неделю буду отсыпаться»

На первый летний перерыв в качестве главного тренера «Баварии» у Карло Анчелотти есть четкий план: «Одну неделю я буду только отсыпаться!». Позади осталось напряженное время с 50 официальными матчами. Анчелотти остался доволен своим первым сезоном в «Баварии».

«Сезон прошёл хорошо, мы довольны. К сожалению, перед решающими матчами у нас были проблемы с Левандовски и Хуммельсом. Нам не повезло», - сказал Анчелотти. Однако в общем и целом у итальянца остались положительные воспоминания от последних 12 месяцев. В новой для него Бундеслиге Анчелотти одержал победу с убедительным отрывом.

В восторге от Бундеслиги

«Все стадионы полностью заполнены, всегда царит классная атмосфера. Команды играют на высоких скоростях, тактически очень хорошо обучены. Все отлично организованы в обороне. Я получил суперопыт, было невероятно интересно познакомится с этой новой культурой», - Анчелотти не скрывал своего восторга от чемпионата Германии.

В своем дебютном сезоне в Германии Анчелотти завоевал Суперкубок и серебряную Салатницу. Поэтому план на следующий сезон предельно прост: «В следующем сезоне мы хотим стать ещё лучше, но иногда сложно контролировать все детали».

Набраться сил для достижения новых задач

Но пока что Мистер хочет просто насладиться заслуженным отпуском, который он собирается провести в Канаде. «Я лечу в Ванкувер, где проведу следующий месяц». Особых планов у него нет, но «важно будет отоспаться».

Затем Анчелотти вернется в Мюнхен, в котором он чувствует себя так же хорошо, как и в отпуске. «Мюнхен - очень приятный для жизни город. С Ванкувером они очень похожи. Моя семья и я очень счастливы здесь». 1 июля на Зэбенерштрассе снова закипит работа.