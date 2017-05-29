Александр ДЕНИСОВ: «Судья Дердо провалил матч Шахтер – Динамо»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал о перипетиях игры «Шахтер» - «Динамо» (2:3) и пояснил поведение главного тренера донецкого клуба во время матча.

- Я не знаю, какую оценку получил Дердо, но этот арбитр и его помощники продемонстрировали полную несостоятельность для матча такого уровня, ошибок было много в обе стороны — матч судейская бригада провалила.

Эмоции Фонсеки появились после неправильно назначенного аута. В данном случае ошибка настолько очевидна (Тарнавский, выбивая мяч, попал в Сидорчука, а боковой этого не увидел – прим. Footballua.tv), что понять тренера можно. В ситуации с офсайдом Беседина (на самом деле, никакого офсайда в той ситуации не было – прим. Footballua.tv) начудил снова боковой арбитр. Сам Дердо также провалил матч, потому как не было бы этого аута в пользу «Динамо» - не было бы фола в штрафной (имеется в виду фол на Сидорчуке – прим. Footballua.tv) и, соответственно, одиннадцатиметрового и забитого киевлянами мяча.

Откуда эмоции Фонсеки? Давайте вспомним осенний матч между «Динамо» и «Шахтером», когда судья смотрит на руку Виды и не видит ее (хорват сыграл рукой в штрафной, но пенальти не был поставлен – прим. footballua.tv). Вспомните, сколько все обсуждали, почему не был поставлен пенальти. А сейчас, я думаю, это просто последняя капля! Вспомните предыдущие туры: матч с «Олимпиком», в котором Кривцову наступают на ногу – судья Кутаков дает желтую Кривцову, а пенальти не дает. Поэтому, мне кажется, что рука Морозюка в пятничном матче объясняет эти эмоции (Николай сыграл рукой в своей штрафной, но пенальти поставлен не был – прим. footballua.tv).

Фонсека позавчера сказал одну четкую вещь. Просто в этом сезоне «Шахтер» реально выше на голову всех своих соперников, включая «Динамо», поэтому вот эти «шуры-муры» или просто ошибки не могли повлиять на результат.