Финал Кубка Киева среди ВУЗов состоится на стадионе Динамо

В финальном поединке розыгрыша Кубка Украины среди студенческих команд сыграют сборная Киевского национального экономического университета им В. Гетьмана «Економист» и СК «Меркурий», представляющий Киевский национальный торгово-экономический университет.
Матч состоится 2-го июня на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 15.00. Прямая трансляция на телеканале Xsport.
Источник — Sport.ua
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