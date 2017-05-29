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Финал Кубка Киева среди ВУЗов состоится на стадионе Динамо

2-го июня на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сыграют студенты

  • 29.05.2017 16:34
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В финальном поединке розыгрыша Кубка Украины среди студенческих команд сыграют сборная Киевского национального экономического университета им В. Гетьмана «Економист» и СК «Меркурий», представляющий Киевский национальный торгово-экономический университет.
 
Матч состоится 2-го июня на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 15.00. Прямая трансляция на телеканале Xsport.
 

Источник — Sport.ua

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