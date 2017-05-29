Манчини встретился с Миллером для подписания контракта с Зенитом

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с известным итальянским тренером Роберто Манчини. Об этом в своем Instagram сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Вероятно, Манчини в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».
28 мая «Зенит» объявил о прекращении работы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу.
Источник — Матч ТВ
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