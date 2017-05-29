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Манчини встретился с Миллером для подписания контракта с Зенитом

Итальянский тренер станет преемником Мирчи Луческу на посту главного тренера питерского клуба

  • 29.05.2017 16:32
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eurosport.com. Роберто Манчини
© eurosport.com. Роберто Манчини

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с известным итальянским тренером Роберто Манчини. Об этом в своем Instagram сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Вероятно, Манчини в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».

28 мая «Зенит» объявил о прекращении работы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу.

Источник — Матч ТВ

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