Сергей НАГОРНЯК: «С нового сезона Днепра уже не будет»

Сергей Нагорняк поделился впечатлениями от главного матча 31-го тура и рассказал, что думает о вылете «Днепра» из элитного дивизиона.

«Победа «Динамо» абсолютно не показательна, но очень важна как для киевлян, так и для болельщиков команды, — говорит эксперт Сергей Нагорняк. — Теперь футболисты уйдут в отпуск не с таким убитым настроением. Конечно, все могло быть и иначе, если бы Паулу Фонсека не выставил второй состав. Чтобы конкурировать с «Шахтером» в новом сезоне, «Динамо» явно нужно что-то менять, усиливать состав, и об этом говорит даже тренер».

«Что же касается вылета «Днепра», то случилось то, что и должно было, и что оттягивали как могли до последнего. Тут ничего не поделаешь. Увы, с нового сезона команды с почти 100-летней историей уже не будет. Тот коллектив, который будет играть во второй лиге, с этим «Днепром» уже ничего общего иметь не будет».