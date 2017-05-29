Антонио КОНТЕ: «Челси достиг невероятных высот»

Проведя замечательный первый год в английском футболе, Антонио Конте рассказал о том, что ждёт его и его команду в ближайшем будущем, а также в следующем сезоне.

Тренер стал творцом успеха «синих» в Премьер-лиге, а также вывел команду в финал Кубка Англии, в котором игроки просто не смогли показать своей лучшей игры.

Многие представители команды вернутся к футболу на следующей неделе, отправившись в свои сборные, однако Конте это не грозит, и он уже размышляет о том, что ему предстоит теперь, когда сезон завершён.

«Очень важно отдохнуть два-три дня и немного расслабиться после этого сезона», — сказал Конте.

«Этот сезон был непростым для меня во многих отношениях, и по этой причине сейчас для меня самое лучшее — это побыть три дня с моей семьёй, отдохнуть, а затем постараться подготовиться к новому сезону».

Конте неоднократно говорил о необходимости усиления состава к следующему сезону, когда еврокубковый футбол возвратится на «Бридж», и он прекрасно понимает, что испытание будет ещё сложнее, когда в августе стартует новый сезон.

«Очень важно как следует проанализировать наш сезон. Команда в этом сезоне достигла невероятных высот, и игроки выкладывались на 120 процентов».

«Однако в этом сезоне у нас не было травм, мы очень хорошо работали, но нам и везло. Можно получать травматические повреждения, и это не зависит от работы. Об этом не следует забывать».

«Следующий сезон вновь будет сложным для всех команд. Не забывайте, что в минувшем сезоне у нас не было такого состава, как у «Юнайтед», «Сити», «Тоттенхэма» или «Арсенала». Мы выиграли чемпионат, и следующий сезон начнём в ранге чемпионов».

Виктор Мозес будет дисквалифицирован на первый матч следующего сезона, получив красную карточку на «Уэмбли». Конте поделился соображениями об инциденте, который привёл к тому, что нигериец получил второе предупреждение.

«Такие моменты всегда очень напряжены, и иногда можно устать. Не думаю, что, если мой игрок «нырнул», то он сделал это с непосредственным намерением. Мы подошли к концу сезона, и многие игроки устали, и на них оказывается большое давление».

«Конечно, в «нырках» нет ничего хорошего, однако Мозес — честный игрок, и если он сделал это, то только потому, что устал. Он не хотел обмануть судью».