Голодюк і Худоб’як проти Зірки не зіграють

У середу львівські «Карпати» проведуть завершальний поєдинок Ліги Парі-Матч сезону 2016/17 проти кропивницької «Зірки». Головний тренер львівської команди не дорахується у складі двох досвідчених виконавців – Олега Голодюка та Ігоря Худоб’яка, які в попередньому поєдинку проти «Волині» отримали жовті картки, що стали для них четвертими в сезоні.

Щодо «Зірки» то Роман Монарьов також не зможе розраховувати на свого капітана. Аргентинський захисник Перейра пропустить гру з «левами» з ідентичних причин.

Поєдинок «Карпати» – «Зірка» розпочнеться у середу, 31 травня, о 17:00, на «Арені Львів».