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Голодюк і Худоб’як проти Зірки не зіграють

Гравці «Карпат» дискваліфіковані за перебір жовтих карток

  • 29.05.2017 15:52
  • 143 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Игорь Худобяк
© ФК Карпаты. Игорь Худобяк

У середу львівські «Карпати» проведуть завершальний поєдинок Ліги Парі-Матч сезону 2016/17 проти кропивницької «Зірки». Головний тренер львівської команди не дорахується у складі двох досвідчених виконавців – Олега Голодюка та Ігоря Худоб’яка, які в попередньому поєдинку проти «Волині» отримали жовті картки, що стали для них четвертими в сезоні.

Щодо «Зірки» то Роман Монарьов також не зможе розраховувати на свого капітана. Аргентинський захисник Перейра пропустить гру з «левами» з ідентичних причин.

Поєдинок «Карпати» – «Зірка» розпочнеться у середу, 31 травня, о 17:00, на «Арені Львів».

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 29.05.2017 16:49
    0
    обнулилися та поїхали у выдпустку.
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