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Топ-10 бомбардиров Европы: от Месси до Мертенса

Sport.ua – о тех, кто конкурировал с Лионелем Месси за «Золотую бутсу»

  • 29.05.2017 15:50
  • 252 просмотров
  • 3 комментария
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eurosport.ru. Лионель Месси с третьей «Золотой бутсой»
© eurosport.ru. Лионель Месси с третьей «Золотой бутсой»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив 37 мячей за сезон в чемпионате Испании, в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу». Второе место занял голландский форвард Бас Дост из «Спортинга», а третье – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». При этом нужно отметить, кто форвард ПСЖ Эдинсон Кавани забил больше мячей, чем Доста и Обамеянг, но из-за низкого коэффициента чемпионата Франции (1,5 против 2) не смог вмешаться в спор за «Золотую бутсу».

Отметим, что португалец Криштиану Роналду, ранее четырежды выигрывавший «Золотую бутсу», с 25 голами в Примере, не попал даже в десятку лучших снайперов Европы.  

Лионель МЕССИ, «Барселона»
Голы в чемпионате: 37
Матчи: 34
В среднем за игру: 1.09

Эдинсон КАВАНИ, ПСЖ
Голы в чемпионате: 35
Матчи: 36
В среднем за игру: 0,97

Бас ДОСТ, «Спортинг»
Голы в чемпионате: 34
Матчи: 31
В среднем за игру: 0,91

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ, «Боруссия» Д
Голы в чемпионате: 31
Матчи: 32
В среднем за игру: 0,97

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ, «Бавария»
Голы в чемпионате: 30
Матчи: 33
В среднем за игру: 0,99

Харри КЕЙН, «Тоттенхэм»
Голы в чемпионате: 29
Матчи: 30
В среднем за игру: 0,97

Луис СУАРЕС, «Барселона»
Голы в чемпионате: 29
Матчи: 35
В среднем за игру: 0,83

Эдин ДЖЕКО, «Рома»
Голы в чемпионате: 29
Матчи: 37
В среднем за игру: 0,78

Александр ЛЯКАЗЕТТ, «Лион»
Голы в чемпионате: 28
Матчи: 30
В среднем за игру: 0,93

Дрис МЕРТЕНС, «Наполи»
Голы в чемпионате: 28
Матчи: 35
В среднем за игру: 0,80

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Graider
    online
      Graider, 29.05.2017 15:53
    +2
    Эдинсон КАВАНИ, ПСЖ
    Голы в чемпионате: 36
    Матчи: 36
    В среднем за игру: 0,97

    Ссылка
    leejohn
    online
    leejohn, 29.05.2017 15:55
    0
    Голы в чемпионате: 36
    Матчи: 36
    В среднем за игру: 0,97 !!!!! O_o это как??? 36/36=0.97???
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    alvesh
    online
      alvesh, 29.05.2017 15:56
    0
    leejohn, 29.05.2017 15:55
    Голы в чемпионате: 36
    Матчи: 36
    В среднем за игру: 0,97 !!!!! O_o это как??? 36/36=0.97???
    35 голов. Опечатка была.
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