Топ-10 бомбардиров Европы: от Месси до Мертенса

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив 37 мячей за сезон в чемпионате Испании, в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу». Второе место занял голландский форвард Бас Дост из «Спортинга», а третье – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». При этом нужно отметить, кто форвард ПСЖ Эдинсон Кавани забил больше мячей, чем Доста и Обамеянг, но из-за низкого коэффициента чемпионата Франции (1,5 против 2) не смог вмешаться в спор за «Золотую бутсу».

Отметим, что португалец Криштиану Роналду, ранее четырежды выигрывавший «Золотую бутсу», с 25 голами в Примере, не попал даже в десятку лучших снайперов Европы.

Лионель МЕССИ, «Барселона»

Голы в чемпионате: 37

Матчи: 34

В среднем за игру: 1.09

Эдинсон КАВАНИ, ПСЖ

Голы в чемпионате: 35

Матчи: 36

В среднем за игру: 0,97

Бас ДОСТ, «Спортинг»

Голы в чемпионате: 34

Матчи: 31

В среднем за игру: 0,91

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ, «Боруссия» Д

Голы в чемпионате: 31

Матчи: 32

В среднем за игру: 0,97

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ, «Бавария»

Голы в чемпионате: 30

Матчи: 33

В среднем за игру: 0,99

Харри КЕЙН, «Тоттенхэм»

Голы в чемпионате: 29

Матчи: 30

В среднем за игру: 0,97

Луис СУАРЕС, «Барселона»

Голы в чемпионате: 29

Матчи: 35

В среднем за игру: 0,83

Эдин ДЖЕКО, «Рома»

Голы в чемпионате: 29

Матчи: 37

В среднем за игру: 0,78

Александр ЛЯКАЗЕТТ, «Лион»

Голы в чемпионате: 28

Матчи: 30

В среднем за игру: 0,93

Дрис МЕРТЕНС, «Наполи»

Голы в чемпионате: 28

Матчи: 35

В среднем за игру: 0,80