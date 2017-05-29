Топ-10 бомбардиров Европы: от Месси до Мертенса

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив 37 мячей за сезон в чемпионате Испании, в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу». Второе место занял голландский форвард Бас Дост из «Спортинга», а третье – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». При этом нужно отметить, кто форвард ПСЖ Эдинсон Кавани забил больше мячей, чем Доста и Обамеянг, но из-за низкого коэффициента чемпионата Франции (1,5 против 2) не смог вмешаться в спор за «Золотую бутсу».
Отметим, что португалец Криштиану Роналду, ранее четырежды выигрывавший «Золотую бутсу», с 25 голами в Примере, не попал даже в десятку лучших снайперов Европы.
Лионель МЕССИ, «Барселона»
Голы в чемпионате: 37
Матчи: 34
В среднем за игру: 1.09
Эдинсон КАВАНИ, ПСЖ
Голы в чемпионате: 35
Матчи: 36
В среднем за игру: 0,97
Бас ДОСТ, «Спортинг»
Голы в чемпионате: 34
Матчи: 31
В среднем за игру: 0,91
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ, «Боруссия» Д
Голы в чемпионате: 31
Матчи: 32
В среднем за игру: 0,97
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ, «Бавария»
Голы в чемпионате: 30
Матчи: 33
В среднем за игру: 0,99
Харри КЕЙН, «Тоттенхэм»
Голы в чемпионате: 29
Матчи: 30
В среднем за игру: 0,97
Луис СУАРЕС, «Барселона»
Голы в чемпионате: 29
Матчи: 35
В среднем за игру: 0,83
Эдин ДЖЕКО, «Рома»
Голы в чемпионате: 29
Матчи: 37
В среднем за игру: 0,78
Александр ЛЯКАЗЕТТ, «Лион»
Голы в чемпионате: 28
Матчи: 30
В среднем за игру: 0,93
Дрис МЕРТЕНС, «Наполи»
Голы в чемпионате: 28
Матчи: 35
В среднем за игру: 0,80
Источник — Sport.ua
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Голы в чемпионате: 36
Матчи: 36
В среднем за игру: 0,97
Матчи: 36
В среднем за игру: 0,97 !!!!! O_o это как??? 36/36=0.97???
Матчи: 36
В среднем за игру: 0,97 !!!!! O_o это как??? 36/36=0.97???
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