Эден Азар признан лучшим игроком года в Челси

Финал чемпионского сезона «Челси» состоялся в Лондоне в воскресенье вечером, и на блестящем мероприятии, которые вели теле- и радиоведущий Джереми Вайн и комик Омид Джалили, преданные болельщики «Челси», были вручены ежегодные клубные награды.

Лучший игрок года в «Челси»

Эден Азар стал лишь вторым игроком в 50-летней истории этой награды, получившим её в третий раз. Блистательный бельгиец, который сыграл столь важную роль в завоевании чемпионского титула Премьер-лиги, не в последнюю очередь благодаря 16-ти забитым голам, был выбран болельщиками «Челси» победителем, как и в прошлый раз, когда команда становилась чемпионом два года назад. Первое звание Лучшего игрока года в «Челси» он получил в сезоне 2013/14, то есть за последние четыре года он становился победителем трижды. Другой троекратный обладатель почётного звания — Фрэнк Лэмпард (2004, 2005, 2009).

Гордому тренеру Азара, Антонио Конте, было доверено вручить награду победителю, а сам трофей был представлен президентом европейского отделения «Йокогамы» господином Хасимото.

Лучший игрок года по мнению игроков «Челси»

Н'Голо Канте был признан Лучшим игроком года по мнению игроков «Челси». Французский полузащитник собрал в этом году внушительную коллекцию наград, став лучшим по версии PFA, футбольных журналистов и АПЛ.

Этой трофей стал единственным, который не вручили в этот вечер. Это уже произошло, когда Давид Луис и Курт Зума, завладев микрофоном, ворвались в раздевалку в Кобхэме, однако Канте, тем не менее, смог поблагодарить своих коллег.

«Благодаря тому, что мы проводим вместе так много времени, вместе побеждаем и проигрываем, быть избранным другими игроками — нечто особенное, — сказал он. — Я провёл здесь очень хороший сезон».

«К сожалению, вчера мы не победили, но сезон всё равно был хорошим, и, надеюсь, в следующем сезоне мы станем сильнее».

Лучший гол сезона в «Челси»

Эта награда присуждалась по итогам голосования болельщиков на сайте, и во второй сезон подряд она ушла к Эдену Азару.

И снова его гол был забит в домашнем лондонском дерби, только на этот раз в ворота «Арсенала», а не «Тоттенхэма». Бельгиец забил второй гол «Челси» после потрясающего сольного прохода в февральском матче Премьер-лиги (3:1).

Награда была вручена улыбающемуся Азару Михаэлем Баллаком, победителем чемпионата и обладателем кубка в составе «Челси».

«Обычно после матча я не пересматриваю свои голы, но после такого гола я пересматривал его каждый день на протяжении недели», — признал Азар.

Лучший игрок года в академии «Челси»

Лучшим игроком академии был признан Мейсон Маунт, капитан команды до 18 лет, которая столь впечатляюще завоевала молодёжный Кубок Англии в четвёртый раз подряд. 18-летний игрок также внёс свой вклад в победу команды U-18 в чемпионате. В молодёжной Премьер-лиге Маунт также был одним из номинантов на звание Лучшего игрока сезона.