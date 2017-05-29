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Марко Ройс выбыл на несколько месяцев

Полузащитник дортмундской «Боруссии» получил травму в финале Кубка Германии

  • 29.05.2017 14:59
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Метки
ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вылетел на неопределенный срок. В субботу его команда завоевала Кубок Германии, обыграв франкфуртский «Айнтрахт» (2:1), однако радость победы была омрачена травмой футболиста. Марко доиграл первый тайм и в перерыве был заменен.

Сегодня медицинское обследование подтвердило худшие опасения: у Ройса диагностировали частичный разрыв задней крестообразной связки в правом колене. Как правило, на лечение такого рода травм уходит не менее полугода. Врачи клуба пока воздерживаются от более точных прогнозов.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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