Марко Ройс выбыл на несколько месяцев

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вылетел на неопределенный срок. В субботу его команда завоевала Кубок Германии, обыграв франкфуртский «Айнтрахт» (2:1), однако радость победы была омрачена травмой футболиста. Марко доиграл первый тайм и в перерыве был заменен.



Сегодня медицинское обследование подтвердило худшие опасения: у Ройса диагностировали частичный разрыв задней крестообразной связки в правом колене. Как правило, на лечение такого рода травм уходит не менее полугода. Врачи клуба пока воздерживаются от более точных прогнозов.