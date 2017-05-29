Виктор ВАЦКО: «Переподписание Тайсона – это невероятно»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мыслями о системе и стратегии донецкого «Шахтере».

- Переподписание Тайсона – это невероятно, поскольку, когда футболист такого уровня уже заигран в сборной Бразилии, имеет опыт в еврокубках, и у него остается полгода контракта - очень маленькие шансы, что он останется в команде. Тем более, в такой ситуации, которая сейчас возникла в стране, в лиге, в «Шахтере» как клубе. И здесь надо делать комплименты клубу и отдавать должное. Это правильная стратегия и опыт.

На мой взгляд, если ты хочешь успеха в футболе, то составляющие команды не могут быть разделены. Тренерский штаб, команда, руководство клуба должны быть одним целым. Я понимаю комплименты в адрес Фонсеки: конечно, человек пришел и в первый сезон выиграл все трофеи внутри страны. Но, опять же, без крепкого фундамента он бы этого не сделал.