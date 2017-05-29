Миралем ПЬЯНИЧ: «У Реала есть свои слабости»

«Всегда в него верил, - сказал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о Миралеме Пьяниче. - Это один из лучших игроков Европы». Лидер сборной Боснии и Герцеговины здорово проводит дебютный сезон в «Юве», а до этого прекрасно зарекомендовал себя в «Роме». Удастся ли 27-летнему полузащитнику исполнить мечту, оформив «золотой хет-трик» из трофеев?

О Лиге чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов выступают лучшие команды и игроки, поэтому для любого футболиста это очень сложный турнир. Ты работаешь каждый день и мечтаешь его выиграть. В этом году мы получили шанс сыграть в финале. Посмотрим, чем все закончится. Мы показываем хороший футбол, поэтому возможно все. У нас очень сильная команда, и я мечтаю завоевать этот трофей. Это было бы невероятно! Безусловно, победа в Лиге чемпионов - моя заветная мечта.

О выступлении за «Ювентус»

Я существенно прибавил с тех пор, как переехал в Турин. Можно с уверенностью сказать, что я достиг своей цели. После нескольких замечательных лет в «Роме» решил, что еще смогу развиваться как игрок. Перешел в клуб, который привык побеждать и всегда старается добиться максимума. Я стал частью замечательного проекта, в котором был бы рад участвовать любой футболист.

С каждым месяцем чувствую себя здесь все лучше и лучше, тем более что мы получаем огромное удовольствие от футбола и выигрываем трофеи. Пока у нас таковых два, и мы надеемся на третий, который будет уже новым уровнем сложности. Тем не менее команда уверена, что нам это по силам. Мы верим в себя.

О настроении в раздевалке

Чтобы добиваться таких целей и показывать такие результаты, в сезоне все должно складываться идеально. В коллективе отличные взаимоотношения. Мы добиваемся хороших результатов, и сезон получается очень хорошим. Но мы хотим сделать его великолепным, выиграв Лигу чемпионов. Каждый член коллектива жертвует собой ради команды. Мы упорно работаем, ведь без этого ничего не достичь. В наш успех вложено много труда и самоотдачи, но это того стоит. Когда на финише сезона у тебя есть возможность оформить хет-трик из трофеев, это доставляет огромное удовольствие.

О схеме 4-2-3-1

Все начинается с нападающих. Тренер требует от каждого максимальной самоотдачи. При такой расстановке и с таким подбором футболистов мы должны играть как единое целое. Все получается здорово, потому что ребята выкладываются на 200 процентов. В этом сезоне каждый игрок превысил свой потенциал и получил от этого огромное удовольствие. А начинается все с нашей тактической схемы.

О том, что нужно для победы над «Реалом»

Когда ты выходишь в финал, там тебя неизменно ждет битва с сильным противником. «Реал» проводит отличный сезон и является действующим обладателем трофея. Он выиграл Лигу чемпионов год назад, поэтому нам будет противостоять великолепная команда, привыкшая к таким матчам, таким турнирам и таким финалам. Ожидаем упорнейшей борьбы по всему полю и на каждой позиции. Будем готовиться как можно лучше, но в финале победит сильнейший.

Нужно сохранять спокойствие и оставаться в игре. Мы обладаем высоким классом, соперник тоже, поэтому нас всех ждет ожесточенная борьба. Исход финала решат мелкие детали. Мы сосредоточимся на себе и постараемся увезти трофей домой. У «Реала», как и у любой команды, есть свои слабости. Постараемся их использовать, а мастерства для этого у нас хватит.