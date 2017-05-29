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Бешикташ вскоре объявит о трансфере Виды

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида близок к переходу в турецкий клуб

  • 29.05.2017 14:35
  • 1447 просмотров
  • 13 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Домагой Вида
© dynamo.kiev.ua. Домагой Вида
Турецкий журналист Тургай Демир сообщил о переходе Домагоя Виды в «Бешикташ».
 
По информации источника, «Бешикташ» уже совершил первый трансфер лета: вскоре будет объявлено о переходе Домагоя Виды в стамбульский клуб. Также известно, что данный трансфер был согласован еще несколько месяцев назад, но о нем нельзя было сообщать согласно требованиям УЕФА.
 
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» вступил в переговоры по Виде. Называлась также и сумма возможной компенсации — 7 миллионов евро.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 29.05.2017 14:42
    +1
    Я за. Ще б ярмо з гармащем і сидорчуком, буде взагалі гуд. Шкода просто пацанів, хай пограють в норм чемпіонаті, а не то шо у нас...
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 29.05.2017 14:43
    +3
    Хоч на мою думку, 7 то мало... Хоча б 10.
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    AlexCardo
      AlexCardo, 29.05.2017 14:45
    +17
    Накупить бездарных Кадаров и Пантичей по 5 лямов и продать Виду за 7? Воистину гениальный менеджмент, называется, Суркис усиляется перед ЛЧ
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    jekavayp
      jekavayp, 29.05.2017 14:55
    +1
    Если это правда, то у меня нет слов.
    В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 29.05.2017 14:55
    +2
    AlexCardo, 29.05.2017 14:45
    Накупить бездарных Кадаров и Пантичей по 5 лямов и продать Виду за 7? Воистину гениальный менеджмент, называется, Суркис усиляется перед ЛЧ
    Його треба було за 10 загнати, і взяти двох досвітчених. А там молодняк має підтянутися.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 29.05.2017 14:57
    -2
    Як приклад, андерсон піку. Всі сміялися, та всі пам'ятають як він грав.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 29.05.2017 15:08
    0
    Комментарий свернут. Показать
    jekavayp, 29.05.2017 14:55
    Если это правда, то у меня нет слов.
    В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
    Что тут непонятного ? В ДК происходит то же что произошло у их "братьев-однокласников" из Днепра
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 29.05.2017 15:09
    +2
    Такого защитника за 7 млн продать полный пиз.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 29.05.2017 15:10
    +3
    jekavayp, 29.05.2017 14:55
    Если это правда, то у меня нет слов.
    В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
    В динамо происходит экономия когда вы это поймете.
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    AlexDSan
      AlexDSan, 29.05.2017 15:43
    0
    jekavayp, 29.05.2017 14:55
    Если это правда, то у меня нет слов.
    В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
    Для того аби зрозуміти ЩО відбувається варто лише звернути увагу на те, що Динамо зупинялось двічі в Харкові у трьохзірковому готелі, коли кроти у 5*. Фінанси, фінанси і ще раз фінанси...
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    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 29.05.2017 15:46
    +1
    Лучший игрок ДК ,после Ярмолы. Если эти два уйдут,плохи дела.
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    Ммм Ммм
    online
      Ммм Ммм, 29.05.2017 15:50
    +1
    Sasha112006, 29.05.2017 15:46
    Лучший игрок ДК ,после Ярмолы. Если эти два уйдут,плохи дела.
    Слово в слово хотел написать первое предложение...
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    Ммм Ммм
    online
      Ммм Ммм, 29.05.2017 15:52
    0
    В Барсу бы ему...
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