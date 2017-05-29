Бешикташ вскоре объявит о трансфере Виды

Турецкий журналист Тургай Демир сообщил о переходе Домагоя Виды в «Бешикташ».
По информации источника, «Бешикташ» уже совершил первый трансфер лета: вскоре будет объявлено о переходе Домагоя Виды в стамбульский клуб. Также известно, что данный трансфер был согласован еще несколько месяцев назад, но о нем нельзя было сообщать согласно требованиям УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» вступил в переговоры по Виде. Называлась также и сумма возможной компенсации — 7 миллионов евро.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
В ДК происходит что то такое ,что понятно только его менеджменту и руководству
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