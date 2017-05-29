Шахтер готовится к Александрии без бразильцев, Срны и Феррейры

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к заключительному матчу сезона.
Утром 29 мая «оранжево-черные» собрались на загородной базе «Святошин». Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека разрешил капитану Дарио Срне, нападающему Факундо Феррейре и бразильским легионерам уйти в отпуск, не дожидаясь официального завершения чемпионата. К поединку с «Александрией» готовятся 19 футболистов, включая игроков молодежной команды Гиорги Арабидзе и Игоря Кирюханцева.
Завтра в первой половине дня у дончан запланирована короткая предыгровая сессия, а вечером – выезд в Кропивницкий.
Матч 32-го тура Премьер-лиги Украины «Александрия» – «Шахтер» состоится 31 мая. Начало в 19:00.
Источник — ФК Шахтер
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