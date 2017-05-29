Сергей Стороженко: «Мы больше не хотим президента-олигарха»

В конце прошлого лета в Харькове появился новый футбольный клуб с неоднозначным названием "Металлист 1925". Неоднозначным, поскольку образовался он на фоне кончины всем нам известного "Металлиста" как футбольной команды. Однако новый клуб, несмотря на название, ничего общего со старым не имеет и иметь не хочет - это подчеркивают его учредители.

Ими стали местные бизнесмены и болельщики, а инициировал и возглавил процесс бывший первый вице-президент ФФУ, а сегодня советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко. По его словам, цель всей затеи - построить в Украине конкурентоспособный профессиональный клуб без олигархов во главе и их больших денег.

UA-Футбол встретился с Сергеем Михайловичем и расспросил о спортивных успехах "Металлиста 1925", который сейчас является лидером чемпионата Украины среди любителей, о построение рабочего процесса в новосозданном клубе и - самое главное – удается ли двигаться к заявленной цели.

С чего начался процесс создания ФК «Металлист 1925»?

Этот клуб действительно придумал я, собрав группу неравнодушных людей, которые мне поверили. 6 августа 2016 года мы его совместно создали юридически, а через две недели команда уже начала выступления в чемпионате области, а затем и в любительской лиге Украины.

Зачем?

Убежден, что в украинском футболе существует очень большая ошибка. Мы больше не хотим иметь одного президента-олигарха. Сегодня ему нравится, завтра – нет. Клуба уже нет, а люди страдают. Поэтому наша цель - создать правильный футбольный клуб, то есть такой, в котором болельщики принимают участие в управлении и контроле за его деятельностью. Это европейские современные традиции.

Мы основали Клуб болельщиков "Металлист 1925", в который может вступить любой желающий. Сегодня у нас зарегистрировался 304-й член Клуба. Это люди, которые поддерживают клуб своим опытом, деньгами и интеллектом. И они имеют право управлять им, контролируя административную деятельность людей, которые здесь работают.

Процедура вступления несложная - ее можно выполнить на нашем сайте. Там вы выбираете уровень членства: Junior - взнос в размере 30 грн. в месяц, Fan - 100 грн., Silver - 300 грн., Gold - 500 грн. и Platinum - не менее 10 000 грн.

Член Клуба болельщиков по желанию может вступить в одну из девяти комиссий (Стратегического развития, Правовая, Спортивная, PR и связи со СМИ и т.д. - UA-Футбол) и участвовать в руководстве клуба. На сегодня полностью сформировались и действуют четыре таких комиссии.

Деньги, которые платят члены клуба, идут на отдельный счет. И эти же члены на заседаниях сами определяют, на какие нужды клуба эти средства потратить.

Вы против, чтобы клубом владел олигарх или условный богатый дядя. А если у кого-то из таких людей появится интерес к "Металлист 1925", как вы будете действовать?

Если какой-то богатый человек захочет приобщиться - пожалуйста! Регистрируйся в Клубе болельщиков, плати обусловленную с коммерческим отделом сумму и на равных со всеми работай. Чтобы не было: я заплатил сто тысяч и теперь слушайте теперь, что я вам скажу ... Также этот богатый человек может стать спонсором, а может и владельцем, почему нет? Олигархов нам не надо, а богатому харьковчанину будим искренне рады. Только такого что-то нету и вообще не видно (смеется).

Но чтобы стать владельцем, то это должно решить общество. Кто ему отдаст часть своей доли в уставном фонде? У нас все люди в согласии работают. Есть полное распределение: физические и юридические лица. Если кто-то хочет купить долю или продать, то право первой руки имеем мы - владельцы клуба.

Кроме вас кто эти люди, которые стали основателями и владельцами «Металлист 1925»?

Я пригласил тех, кого хорошо знал. Друзей, болельщиков. Тех, кого знал по общении в соцсетях. Тех, чей интерес в проекте я видел. Сюда вошли солидные предприниматели и предприятия.

Какой бюджет клуба и как он формируется?

Не более одного миллиона гривен в год. Большую часть бюджета формируют вливания владельцев клуба. Остальные - поступления от спонсоров (их сейчас пять), собственная коммерческая деятельность и взносы от членов Клуба болельщиков. Коммерческая деятельность - это реализация билетов, клубной атрибутики, а также доходы от рекламы. Продажами телеправ будем заниматься во Второй лиге, хотя и сейчас есть те, кого они интересуют.

Кстати, мы посчитали, что для выступления во Второй лиге нужен бюджет в 12 млн гривен в год. Его расширение до таких размеров будет происходить через увеличение размеров членских взносов, привлечение инвесторов и спонсоров, собственную деятельность. Рассчитываем, что во Второй лиге на стадион будет приходить больше, чем 2-4 тысячи человек. Мы и сейчас зарабатываем хорошие деньги на билетах и атрибутике. Думаю, мы спокойно обеспечим команду финансово во Второй лиге и уже планируем о дальнейшем подъеме.

То есть сейчас «Металлист 1925» целенаправленно готовится к выступлениям на профессиональном уровне?

Мы уже подали необходимые документы по всем пяти критериям для прохождения процедуры лицензирования в ФФУ. Для выступлений во Второй лиге мы запланировали даже изменение эмблемы и формы. Уже подписан контракт с очень серьезной фирмой-поставщиком спортивной экипировки, название которой мы пока держим в секрете. Это будет очень интересная и необычная для Украины игровая форма. Я бы даже назвал это бомбой ... в хорошем смысле.

Надеемся, что наш профессиональный подход поможет пройти аттестацию. Хотя мы знаем, что нам могут вставлять палки в колеса. Знаем, откуда нам ждать такой угрозы. Но мы будем идти своим путем.

И откуда ждёте угрозу?

Ну, у нас недоразумение с определенными футбольными функционерами. Но я сейчас об этом не хочу говорить. Хотя еще три-четыре недели и мы молчать не будем.

Это касается руководства ПФЛ?

Нет, речь о других работниках, которые пренебрегают своими служебными обязанностями и Регламентами. К руководителям мы еще не добрались, поэтому рассчитываем на их внимание и вмешательство (улыбается).

Некоторые считают "Металлист 1925" продолжением истории старого "Металлиста". Поэтому вам могут приписать его долги. Справедливо?

Естественно у нас нет никаких отношений и сравнений с тем "Металлистом". Есть просто люди, которые почему-то для себя составили такое мнение, что мы присвоили чье-то имя, историю, трофеи и т.п., что мы правопреемники и каким-то неестественным путем чем-то завладели.

Но ФК "Металлист" как собственность Курченко сейчас существует и имеет в собственности долю стадиона, детско-юношескую академию и загородную базу в Высоком. Мы не претендуем ни на один из этих объектов. Мы - новая футбольная единица. Мы не имеем никакого отношения ни к "Металлисту", ни к его завоеваниям, ни к его стратегии существования. Мы только недавно образовались как футбольный клуб.

Изначально это было ООО "Авангард Харьков", которое создало две команды: "Металлист 1925" и "Металлист Юниор". Это было сделано для того, чтобы вести хозяйственную деятельность. Ведь любительский клуб сам не имеет возможности этого делать. Если бы мы этого не сделали, то не имели бы возможности зарабатывать на билетах и атрибутике.

А две недели назад, 15 мая мы приняли решение стать ООО "Футбольный клуб Металлист 1925", а меня избрали его председателем. Потому что согласно регламенту профессиональных соревнований хозяйственный объект должен иметь такое же название, как и футбольный клуб.

Тогда почему вы взяли именно такое претенциозное название - "Металлист 1925"?

Были разные предложения. "Металлист" - это дань рабочем Харькову. Здесь образовалось много команд, одна из которых имела такое название. Это не обязательно тот "Металлист", владелец которого живет в Москве.

Что касается приставки "1925", история такая. Когда основатели клуба обсуждали этот вопрос, то было два предложения. Участников, образовавших ООО “Авангард Харьков”, было 19, а 25 - это число футболистов, которых можно заявлять в список. Поэтому и 1925.

Среди некоторых основателей есть еще одна версия. Они трактуют число 1925 так: до 1925 года в Украине соревновались сборные городов, а сборная Харькова - один из первых чемпионов СССР. И именно в 25-м году по Украине начали создавать футбольные клубы. Поэтому и предложили, как дань истории назвать клуб "Металлист 1925".

Домашние игры вы проводите на ОСК "Металлист", который арендуете. Не слишком ли дорогое это удовольствие для любительского клуба? Тем более, в Харькове есть арены поскромнее.

Вопрос выступления именно на ОСК "Металлист" - принципиальный. Как для болельщиков, для харьковчан, так и для нас. Этот стадион - развитая инфраструктура, которая подчеркивает наш профессионализм. Это же одна из лучших арен Украины.

В этом стадионе также часть моей работы и замыслов. Я увидел, что харьковчане не восприняли бы это, если бы мы играли на другом, меньшем стадионе.

А стоимость аренды ОСК? Как она вписывается в клубный бюджет?

Да, аренда этого стадиона - серьезные затраты для нас. Но мы держим марку. За одну домашнюю игру в кассы от продажи билетов поступает от 40 до 100 тысяч гривен. Этого хватает, чтобы заплатить за аренду стадиона и рассчитаться с персоналом.

«Шахтёр» за аренду ОСК платит больше, ведь он - продукт очень высокого качества. В этом плане руководство области, которое является владельцем стадиона, пошло нам на встречу, за что мы им очень благодарны.

То есть, вам ещё помогает местная власть?

Да. От председателя ОГА идет моральная и идеологическая поддержка. Госпожа Юлия Светличная ходит на наши матчи, а с ней и ее заместители, руководители областных структур, представители правоохранительных органов. На своих выступлениях перед предпринимателями она говорит: "Мы рассчитываем на бизнесменов, которые понимают социальное значение нашего футбольного клуба".

Губернатор Светличная поставила задачу попытаться стать чемпионами Украины среди любителей. Власть помогает. Есть же много разнообразных вопросов: коммунальные платежи, свет на стадионе. Был один момент, когда мы не могли сразу заплатить. Кому-то другому бы отключили. Но когда позвонил заместитель и под свою гарантию заявил, что завтра до 12-ти заплатят... Это помощь.

Админресурс?

Админресурс, да. Но он же во благо, а не во вред. Так чего стесняться? Это административная поддержка.

А ваша должность в ОГА как-то помогает в жизнедеятельности команды?

Некоторым образом, да. Вот я сейчас позвоню своему другу и попрошу, чтобы афиши ближайших домашних матчей "Металлист 1925" разместили на всех станциях и вокзалах Южной железной дороги. Четыреста штук. Мое служебное кресло помогает. Чего стесняться?

Знаете, я очень хочу, чтобы в ФФУ нашли такую формулу, при которой власть в каждой области помогала бы футбольным клубам. Это и будет развитие футбола.

У вас, кроме стадиона, нет и собственной базы. Как выходите из этой ситуации?

Мы арендуем базу педагогического университета. Там есть замечательные для нас условия: два футбольных поля: одно - стандартного размера, другое - нестандартного. Замечательный спортивный зал, раздевалки.

Ещё раньше перед несколькими принципиальными поединками мы арендовали базу в Высоком. Также на ней мы проводили несколько матчей чемпионата области.

Судя по спортивным результатам ("Металлист 1925" сейчас занимает первое место в Группе 2 чемпионата Украины среди любителей - UA-Футбол), вы довольны работой тренерского штаба. Как вы его формировали?

Этот вопрос мы решали вместе с генеральным директором клуба Владимиром Ивановичем Линке, легендой харьковского футбола. У нас был список. Исходя из человеческих и профессиональных качеств, мы остановили свой выбор на кандидатуре Александра Призетко. В его штабе работают также Александр Горяинов и Сергей Ралюченко - также легендарные футбольные личности. Я предлагал работу еще одному человеку - очень хорошем моему знакомому Максиму Калиниченко. Но он отказался по семейным обстоятельствам.

Мы работой Александра Призетко довольны и будем предлагать ему подписать с нами контракт. Также у нас есть человек, который занимается физподготовкой футболистов. Это чемпион Украины, призер европейских соревнований по легкой атлетике Марина Миндарева. Врачебный штаб возглавляет один из лучших, по моему мнению, спортивных медиков Украины Ашот Худаев (ранее работал в "Металлисте" - UA-Футбол).

Кроме этого есть еще бухгалтерия, селекционный и коммерческий отделы. Мы все делали для того, чтобы быть профессиональным клубом.

Возможно, потому вас и связывают с тем "Металлистом", что у вас работает много людей с того клуба?

А где взять других в Харькове? Понимаете, наша совместно с единомышленниками, активистами и энтузиастами идея - создать боеспособный футбольный клуб из местных ребят, тренеров, менеджеров.

Мы для этого и создали кроме "Металлист 1925" ещё одну команду - "Металлист Юниор". Чтобы юные футболисты, выпускники ДЮСШ Харькова и области могли себя реализовать в футболе с перспективой сыграть за "Металлист 1925".

Надеюсь, что с нового сезона мы будем выступать во Второй лиге и "Металлист Юниор" будет нашим источником, откуда мы будем пополнятся новыми футболистами. Мы хотим быть харьковской командой. Такова наша стратегия.

Хотя не исключено, что у нас когда-нибудь будут легионеры или исполнители из других городов и городков Украины. Но сейчас мы рассчитываем только на местных воспитанников, которые любят и ценят Харьков.