28 мая 2017 г. Харьков. Стадион «Металлист». 19-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 2539 зрителей. +19°C
«Металлист 1925» – «Врадиевка» – 2:0
Голы: Скотаренко 54, Литвяк 72
«Металлист 1925»: Федак, Процевский, Сидоренко, Цвиренко, Емельянов, Ралюченко (к), Романов, Нерубенко (Давыдов 69), Дехтяренко (Литвяк 60), Синица (Пивоваров 80), Скотаренко (Ермоленко 90)
ФК «Врадиевка»: Шилов, Шпартко, Шиманец, Мизернюк (к) (Садовский 66), Чернописский (Пономаренко 84), Чаус (Солоников 40), Ратушный, Севодняев, Гончаров, Зайчек (Дуржинский 69), Сандул (Сандул 90)
Предупреждения: Скотаренко 74 - Ратушный 37, Солоников 49, Шиманец 89
Удаление: Сидоренко 58, лишение соперника очевидной голевой возможности
Источник — ФК Металлист 1925
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