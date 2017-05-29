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Металлист 1925 всухую обыграл Врадиевку

Харьковская команда отправила в ворота соперника два безответных мяча

  • 29.05.2017 14:22
  • 768 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

28 мая 2017 г. Харьков. Стадион «Металлист». 19-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 2539 зрителей. +19°C

«Металлист 1925» – «Врадиевка» – 2:0
Голы: Скотаренко 54, Литвяк 72

«Металлист 1925»: Федак, Процевский, Сидоренко, Цвиренко, Емельянов, Ралюченко (к), Романов, Нерубенко (Давыдов 69), Дехтяренко (Литвяк 60), Синица (Пивоваров 80), Скотаренко (Ермоленко 90)
ФК «Врадиевка»: Шилов, Шпартко, Шиманец, Мизернюк (к) (Садовский 66), Чернописский (Пономаренко 84), Чаус (Солоников 40), Ратушный, Севодняев, Гончаров, Зайчек (Дуржинский 69), Сандул (Сандул 90)

Предупреждения: Скотаренко 74 - Ратушный 37, Солоников 49, Шиманец 89
Удаление: Сидоренко 58, лишение соперника очевидной голевой возможности

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    vadimus.75
      vadimus.75, 29.05.2017 15:17
    0
    Комбинации покруче чем в некоторых командах УПЛ.Отличная игра головой.Ждем в УПЛ!!!
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    ViperMX
      ViperMX, 29.05.2017 15:40
    0
    Хороший футбол, у ребят есть желание играть и побеждать.
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    KolaniMir
    online
      KolaniMir, 29.05.2017 16:01
    0
    В первом должны были пропускать. А так да, молодцы. Интересно что зрителей побольше чем на некоторых матчах в Премьер лиге.
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