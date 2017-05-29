Четыре болельщика погибли в Гондурасе в давке перед матчем

Вчера на Национальном стадионе в Тегусигальпе, столице Гондураса, произошла трагедия. Чемпион страны определяется в двух матчах, дома и на выезде. В этом сезоне финалистами стали «Эль-Прогресо» и столичный «Мотагуа». В Эль-Прогресо гости уверенно победили (1:4), и тысячи фанов пришли на ответную игру, дабы увидеть, как «Мотагуа» оформит чемпионство.

Как оказалось, на игру продали слишком много билетов: 35-тысячный Национальный стадион не смог бы вместить всех желающих. Толпа тех, кто не успел попасть на трибуны доматча, пошла на штурм турникетов, и полиция применила водометы и слезоточивый газ. В результате последовавшей паники и давки пострадали почти 20 человек: 2 болельщика погибли на месте, еще 2 – умерли в больнице от полученных травм. 15 человек оказались в госпитале с отравлением слезоточивым газом, а также с ушибами, полученными во время давки.