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Четыре болельщика погибли в Гондурасе в давке перед матчем

На решающий поединок продали слишком много билетов

  • 29.05.2017 13:09
  • 221 просмотров
  • 1 комментария
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marca.com
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Вчера на Национальном стадионе в Тегусигальпе, столице Гондураса, произошла трагедия. Чемпион страны определяется в двух матчах, дома и на выезде. В этом сезоне финалистами стали «Эль-Прогресо» и столичный «Мотагуа». В Эль-Прогресо гости уверенно победили (1:4), и тысячи фанов пришли на ответную игру, дабы увидеть, как «Мотагуа» оформит чемпионство.
 
Как оказалось, на игру продали слишком много билетов: 35-тысячный Национальный стадион не смог бы вместить всех желающих. Толпа тех, кто не успел попасть на трибуны доматча, пошла на штурм турникетов, и полиция применила водометы и слезоточивый газ. В результате последовавшей паники и давки пострадали почти 20 человек: 2 болельщика погибли на месте, еще 2 – умерли в больнице от полученных травм. 15 человек оказались в госпитале с отравлением слезоточивым газом, а также с ушибами, полученными во время давки.

Источник — Marca

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 29.05.2017 14:07
    0
    Такий футбол нам не потрібен, краще вже майже порожні стадіони ніж таке...
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