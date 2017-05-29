Буффон тепло проводил Тотти

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон тепло попрощался с Франческо Тотти, который вчера провел последний матч за «Рому». Напомним, оба игрока в составе сборной Италии стали чемпионами мира в 2006-м.
«Мы выросли вместе. Мы сталкивались на поле в качестве соперников. Мы делили радость и слезы. Счастливой тебе жизни, Франческо, куда бы ни привела тебя дорога, и какой бы вызов тебя ни ждал», – написал Буффон на своей странице.
Источник — Sport.ua
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