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Буффон тепло проводил Тотти

Экс-партнер «Императора» по сборной Италии пожелал Франческо счастья

  • 29.05.2017 12:50
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон тепло попрощался с Франческо Тотти, который вчера провел последний матч за «Рому». Напомним, оба игрока в составе сборной Италии стали чемпионами мира в 2006-м.

«Мы выросли вместе. Мы сталкивались на поле в качестве соперников. Мы делили радость и слезы. Счастливой тебе жизни, Франческо, куда бы ни привела тебя дорога, и какой бы вызов тебя ни ждал», – написал Буффон на своей странице.
 

 

Источник — Sport.ua

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