Буффон тепло проводил Тотти

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон тепло попрощался с Франческо Тотти, который вчера провел последний матч за «Рому». Напомним, оба игрока в составе сборной Италии стали чемпионами мира в 2006-м.



«Мы выросли вместе. Мы сталкивались на поле в качестве соперников. Мы делили радость и слезы. Счастливой тебе жизни, Франческо, куда бы ни привела тебя дорога, и какой бы вызов тебя ни ждал», – написал Буффон на своей странице.



Siamo cresciuti insieme. Ci siamo affrontati da avversari. Abbiamo gioito e pianto insieme. Buona vita Francesco. Qualunque sia la tua strada, qualunque sia la tua prossima sfida. #TottiDay A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) on May 28, 2017 at 11:03am PDT