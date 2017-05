Барселона представила новую форму

Испанская «Барселона» представила комплект домашней формы на сезон-2017/18. Цвета клуба остались сине-гранатовыми, но полоски на футболках будет неодинаковыми по ширине. Можно сказать, что команда будет играть в синем.



