Вылетевший Днепр и долгожданная победа Динамо

Долгожданная выездная победа «Динамо» в Класичному

С 2005-го года не побеждает киевское «Динамо» донецкий «Шахтер» на выезде. С того самого момента, когда судьбу чемпионства решил Золотой матч после того, как по итогам сезона команды набрали равное количество очков. Правда, назвать отчетную победу «Динамо» в Харькове выездной язык также не поворачивается. А если учитывать, что «горняки» уже давно обеспечили себе золотые медали и Паулу Фонсека выставил на матч полурезервный состав, ценность этой победы для команды Сергея Реброва заключается только в удовлетворении собственного эго.

Печальнее всего, что несмотря на обилие голов в поединке, которое наверняка порадовало немногочисленных харьковских болельщиков, уровень футбола, показанный командами, еще раз подтвердил состояние дел в украинском футболе на сегодняшний день. Обилие ошибок в обороне и не самая лучшая игра при созидании - это то, чем могут похвастаться два украинских гранда на данный момент. И вряд ли эта ситуация изменится к лучшему в самое ближайшее время.





Эта победа может стать последней для Сергея Реброва на посту главного тренера киевлян над «Шахтером», ведь сам Сергей Станиславович заявлял, что команде необходимо менять или футболистов, или тренера. Совсем скоро Ребров встретится с владельцем клуба Игорем Суркисом, после чего станет известная дальнейшая судьба этого безусловно талантливого специалиста. Однако уже сейчас вспоминаются слова Рауля Рианчо в концовке прошлого сезона, когда помощник Реброва заявлял о том, что «Динамо» необходимо убрать из состава ряд исполнителей, которые более не находят здесь мотивации.

Интересно, что тогда Игорь Суркис счел слова Рианчо выдумкой и посчитал, что Ребров сможет перезагрузить коллектив, который на протяжении последних двух лет становился чемпионом Украины, и выдать на гора новый качественный результат. К сожалению, Игорь Михайлович пока что не может подстроиться под новые реалии украинского футбола и продолжает гнуть линию той команды, которая существовала еще при нормальных условиях, в которых тренерам было намного легче удержать и мотивировать футболистов не только в национальном чемпионате, но и еврокубках.

Днепр покидает элиту

Это ни для кого не стало новостью, но крайне обидно, что элиту покидает та команда, которая понесла больше всего штрафов и наказаний. Нынешняя команда Дмитрия Михайленко - это отличный коллектив, который заслуживает продолжить выступления в УПЛ, однако планы и надежды этой команды расходятся с амбициями владельца клуба, который преднамеренно отправляет коллектив в пропасть. Сейчас вспоминаются слова генерального директора «Днепра» Андрея Стеценко, который еще на старте сезона исключал всякую возможность того, что команда вылетит в Первую лигу…

На данный момент вопрос об этом не стоит, ведь команда и дальше может продолжать терять очки из-за судебных разбирательств. А в кулуарах все чаще поговаривают о том, что «Днепр» ждет возрождение во Второй лиге чемпионата, откуда она начнет возвращение к элите украинского футбола. Вот и еще один выдающийся клуб вслед за «Металлистом», который не успел перестроиться к реалиям нынешнего футбола.

Олицетворение украинского футбола

Ко всему сказанному остается добавить лишь короткое видео, снятое во время матча 31-го тура между «Волынью» и «Карпатами». Назовем его красной итоговой чертой под текущим сезоном чемпионата Украины, которая показала реальное состояние дел в футболе. Или, по крайней мере, того, что от него осталось. Остается только забрендировать этого парня под одну из букмекерских контор, в которых так полюбили играть наши футболисты.





Антон СВЕТЛИЧНЫЙ