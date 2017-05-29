Ринат АХМЕТОВ: «Чемпионат Украины болеет»

Ринату Ахметову стал неинтересен чемпионат Украины.

«Наш чемпионат болеет. Я думаю, вы помните, что в 1990-е годы наш чемпионат тоже болел. Но в то же время была наша конкуренция с киевским «Динамо», за что я благодарен братьям Суркисам. Потому что у нас такая конкуренция, иногда мы ссорились сильно, ссорились громко, однако это было интересно, и болельщики ходили на футбол. И в итоге, по большому счету, мы все равно вывели наш футбол на качественно новый уровень. Затем появились очень сильный «Металлист» во главе с Ярославским и «Днепр» во главе с Игорем Коломойским, который давал всем огромное сопротивление и в конце концов пришел к финалу Лиги Европы. Все-таки это очень серьезный результат. Мы имели очень сильный чемпионат. И если сравнивать то, что мы имели пять лет назад, и то, что мы имеем сейчас, – конечно, наш чемпионат болеет. И Александр Ярославский и Игорь Коломойский – это очень амбициозные люди, и я думаю, что если они будут иметь возможность и желание, если они вернутся к футболу, они его, конечно, сделают сильнее и конкурентнее», – сказал Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1».