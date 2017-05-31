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32-й тур
Александрия
:
Шахтер Д
31.05.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Шахтер. Анонс

Чемпион в соперниках на финише: есть свои за и против

  • 31.05.2017 10:36
  • 510 просмотров
  • 0 комментария
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shakhtar.com
© shakhtar.com
Когда перед началом сезона еще только происходит жеребьевка календаря, одним из любопытных моментов, который всегда вызывает особый интерес у команд-участниц – с кем начинаем чемпионат, но еще больший – а с кем же заканчиваем. Это, конечно, в меньшей мере касается такие команды, как «Шахтер» и «Динамо». Им абсолютно все равно, с кем там начинать, а с кем заканчивать – наши гранды разве что не очень любят, когда им приходится играть между собой в самом первом туре, или же в заключительном. Для остальных же команд игнорировать этот фактор не приходится. К примеру, если в первом туре условной команде «А» играть с «Шахтером», а во втором – с командой, с которой предстоит конкурировать по ходу сезона, то и соответственно строится предсезонная подготовка, чтобы быть готовым на 100 процентов как раз ко второй игре.
 
Впрочем, бытует такое мнение, что с грандом и не так уж плохо играть в самом конце чемпионата. Есть вариант, что тот уже решит все свои задачи, выставит (может быть) не самый оптимальный состав, у которого, к тому же, будет и отпускное настроение. Вот в этой-то ситуации можно будет какие-то очки зацепить. Любители футбола хорошо в курсе, что именно в таком положении оказались две команды, которые до заключительного, 32-го тура дотянули свою внутреннюю разборку, кому же стартовать летом в квалификации Лиги Европы, а кому её с завистью смотреть по телевизору. И надо же было календарю подкинуть такой фортель, чтобы «Александрия» и «Черноморец» оказались в равноценном положении. Каждой из команд закрывать сезон предстоит с одним из наших грандов, которому уже совершенно ничего не нужно, и сегодняшняя игра по большому счету только «головняк» – у «Динамо» «домашний» матч в Одессе, а у «Шахтера» выездной в Александрии. Кто у соперника выйдет на поле, Александру Бабичу и Владимиру Шарану можно только гадать.
 
Чуть проще наставнику «Александрии» – тренерский штаб «горняков» не стал наводить туман в ясный день, и еще в понедельник всех оповестил: «Основы в Александрии не будет». Кто же будет, ну, за последнее время у Паулу Фонсеки уже сформировался такой себе облегченный вариант состава, который мы могли видеть еще в кубковом матче против «Днепра», а затем в 30-м туре против «Олимпика». Буквально накануне Владимир Шаран в своем комментарии отметил, что «неизвестно, какой состав будет у «горняков», но все равно футболисты будут играть в футболках «Шахтера»». Тем не менее, на поле играют не «футболки», а конкретные футболисты, и тот же «Олимпик» еще и остался разочарованным, когда с «Шахтером» сыграл вничью, а не взял три очка. В чем абсолютно прав наставник «Александрии», так это в том, что для его подопечных главным сегодня будет «в домашних стенах показать хорошую достойную игру». Смогут они это сделать, футбольные высшие силы каждому воздадут по его трудам.
 
Попутно к конкретной ситуации вокруг «Александрии» и «Черноморца» стоит вспомнить, что, сыграв в прошлую пятницу вничью с «Олимпиком», команда Шарана загнала одесситов в совсем уж сложную ситуацию – им немотивированное «Динамо» нужно побеждать. Никто не спорит – сделать это будет трудно, но, опять же вспоминаем памятную игру киевлян с «Олимпиком», не невозможно.
 
Каждый новый матч «Александрии» с «Шахтером» это шанс хотя бы как-то сдвинуть с мертвой точки ужасную статистику очных поединков в рамках чемпионатов страны. Сегодняшний матч будет 12-м, а все 11 предыдущих александрийцы проиграли с общим счетом 7:25. В том числе, три игры в нынешнем сезоне, каждый раз всего в один мяч – 0:1, 1:2 и 0:1.
 
Одного из наших самых опытных арбитров откомандировала ФФУ на матч в Александрию – Юрию Можаровскому предстоит сегодня отработать в Премьер-лиге 106-й матч. В четырех играх «Александрии» львовский рефери фиксировал две ничьи, и по разу победу и поражение, мячи 4:6. Матчей с участием «Шахтера» у Можаровского было гораздо больше – 18, и их баланс таков: 14 побед «горняков», ничья и 3 поражения, мячи 50:15.
 
Ростислав ОРЕХОВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Александрия»: Леванидов, Басов, Гитченко, Приемов, Запорожан, Цуриков, Полярус, Грицук, Огиря, Пономар, Кулиш
 
«Шахтер»: Каниболоцкий, Бутко, Ордец, Кобин, Кривцов, Коваленко, Малышев, Танковский, Степаненко, Пихаленок, Бланко-Лещук
 
Дисквалификация: Микицей, Чеботаев (оба – «Александрия») – Марлос («Шахтер») 
 
Котировки букмекеров:
На победу «Александрии» в среднем букмекеры дают коэффициент 4.57. На победу «Шахтера» – 1.67. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
 
31 мая, среда
«Александрия»  «Шахтер»
Александрия. Стадион КСК «Ника». 19.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
 Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Александрия» – «Шахтер»?
  • 33.33% (2)
    1. 2:1
  • 33.33% (2)
    2. 1:2
  • 16.67% (1)
    3. 1:1
  • 16.67% (1)
    4. 0:0
  • 0% (0)
    5. Другой вариант
  • 0% (0)
    6. 3:3
  • 0% (0)
    7. 3:2
  • 0% (0)
    8. 3:1
  • 0% (0)
    9. 3:0
  • 0% (0)
    10. 2:3
  • 0% (0)
    11. 2:2
  • 0% (0)
    12. 2:0
  • 0% (0)
    13. 1:3
  • 0% (0)
    14. 1:0
  • 0% (0)
    15. 0:3
  • 0% (0)
    16. 0:2
  • 0% (0)
    17. 0:1
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